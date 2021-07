Superspectacol la înălțime, în Banatul Montan. A început Gărâna Jazz Festival, în parteneriat cu UVT

Genericul „La UVT, cultura este capitală!” urcă în aceste zile la înălțimea Banatului de Munte, în Caraș-Severin, unde a început, ieri seară, ediția a XXV-a a Gărâna Jazz Festival, organizată în parteneriat cu UVT.

Rectorul UVT, prof. univ. dr. Marilen Gabriel Pirtea: „Universitatea de Vest din Timișoara contribuie, începând din acest an, la buna organizare a spectacolelor din capitala de vară a jazz-ului românesc, Gărâna, în Banatul de munte, unde are loc cel mai important festival e acest gen, în aer liber, din sud-estul Europei. UVT a devenit partener al acestui festival de jazz outdoor îndrăgit în Banat, dar și în diaspora bănățenilor aflați în toată lumea, pentru că publicul atras aici an de an este avizat și eterogen, cultivat și informat, mulți dintre spectatori fiind studenți ai centrului universitar timișorean sau absolvenți ce fac parte din generațiile de alumni UVT. Această relație culturală creată prin studenții sau absolvenții noștri, veniți la Gărâna, motivează realizarea acestui parteneriat, prin care susținem cultura vie, exprimată în spectacole de jazz de la Gărâna, apreciate în plan internațional.”

În prima seară a ediției a XXV-a, la Gărâna Jazz Festival publicul a fost încântat prin evoluțiile unice ale celor patru grupuri de jazz din line-up-ul de deschidere: Mircea Tiberian Trio, Paul Lay Trio, Trygve Seim – Helsinki Songs, Avishai Cohen Trio. Astăzi, în a doua seară a festivalului, vor urca pe scenă Gaia Cuatro, Vasko Atanasovski Quartet, Dhafer Youssef – Sounds of Mirrors și Antonio Faraò Electric Trio, după care, până la finalul săptămânii, vor mai urma alte trei seri cu artiști speciali.

UVT susține inițiativele culturale care schimbă comunități, aduce creatori valoroși laolaltă și promovează arta autentică, iar Festivalul de Jazz de la Gărâna este un simbol al evenimentelor culturale de mare impact. Parteneriatul stabilit între UVT și Gărâna Jazz Festival unește energiile uneia dintre cele mai importante universități din România cu un festival de top din țara noastră. Prin acest parteneriat, UVT își extinde lista de evenimente culturale pe care le susține și le promovează, alături de conferințe, artist talks, expoziții, concerte și multe alte forme de întâlnire între personalitățile culturale și publicul timișorean, confirmând dorința de a crea un mediu cultural cât mai efervescent, în anticiparea anului 2023, când Timișoara va deține titlul de Capitală Europeană a Culturii -a mai subliniat prof. Pirtea.

