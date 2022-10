Tabără vrea reabilitarea „simbolurilor Timișoarei”. Va propune bugetarea investițiilor de la Ștrandul Uszoda și Piața 700

Viceprimarul Cosmin Tabără spune că vrea să vadă investiții în „simbolurile Timișoarei”. Pentru început, miercuri, 12 octombrie, acesta anunță că va propune la viitorul buget cuprinderea celor de la Ștrandul Uszoda și de la Piața 700. Tot în categoria „simbolurilor” car au nevoie de investiții Tabără include și Flora, Ceasul Floral, Parcul Rozelor, Parcul Copiilor, Fântâna cu Pești, Piața Badea Cârțan (Piața de Fân), Piața Iosefin, și Ocsko.

Deși pentru Uszoda au existat promisiuni încă de anul trecut, viceprimarul vrea să le vadă din nou pe hârtie, mai ales că demersurile pentru construirea complexului sportiv din Calea Lipovei stagnează. Tabără dă mai multe detalii într-o postare pe rețelele de socializare:

„Cine este născut și crescut în Timișoara simte pulsul real al acestui oraș și cunoaște că sunt câteva locații emblematice pentru timișoreni, repere ale tradiției locurilor noastre. Mă refer la câteva dintre ele cum sunt Flora, Ceasul Floral, Ștrandul Uszoda, Parcul Rozelor, Parcul Copiilor, Fântâna cu Pești, Piața Badea Cârțan (Piața de Fân), Piața Iosefin, Piața `700, Ocsko, care ne-au marcat atât tinerețea noastră cât și a părinților și bunicilor noștri.

Orice plan de dezvoltare al orașului trebuie să țină cont de spiritul locului și în jurul acestuia să îmbrăcăm frumos viitorul urbei noastre. Altfel, nu putem construi și să facem pași importanți înainte fără a cuprinde în dezvoltarea lui identitatea timișorenilor.

În urmă cu un an, am intenționat să promovez un amendament la bugetul local pentru refacerea Bazei Sportive Uszoda, dar am primit asigurări că ea va fi refăcută. Din păcate, e sfârșit de an și nu s-a întâmplat nimic.

În noul buget voi propune finanțarea refacerii acestei baze și repunerea ei în circuit sportiv și de agrement al Timișoarei. Timișorenii au nevoie de ea, mai ales că la construcția viitorului Complex Sportiv din Calea Lipovei nu se întrevede nimic, iar Autorizația de Construire zace semnată de primar pe undeva printr-un sertar prăfuit.

Am susținut întotdeauna că Piața 700 reprezintă un simbol pentru Timișoara, dar și o parte negativă a orașului în acest moment, prin lăsarea ei pe marginea bugetului pentru investiții din acest an așa cum sunt lăsate de izbeliște și celelalte locații simbol ale Timișoarei.

În bugetul pe anul 2023 voi susține împreună cu colegii de la Partidul Național Liberal asigurarea unor sume importante pentru refacerea acestor locații.

Toate locațiile simbol ale Timișoarei pot atrage turiști și pot deveni un magnet economic, dacă știm ce avem de făcut, dacă știm să brodăm legătura dintre tradițional-clasic și contemporan.

Timișoara are nevoie de o administrație care să îndrăznească să i se spună povestea, nu doar prin proiecte de buzunar sau de nișă, ci prin proiecte de anvergură bine gândite care să îmbine tradiția arhitetcurală a Timișoarei cu modernismul noilor clădiri. Această legătură brodată, mai întâi povestită, poate fi transpusă în practică, pentru ca locurile simbol pentru timișoreni să devină un motor pentru dezvoltarea uniformă atât urbanistică, precum și economică a orașului devenind spații magice în care povestea noastră să se lase auzită de la sine de cei care trec pragul minunatului nostru oraș”.

