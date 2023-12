Tânăr reținut de politie, după ce a lovit cu autoturismul o mașină parcată. Era beat și avea permisul suspendat

Un barbat de 29 de ani a petrecut Craciunul in arestul IPJ Timis, dupa ce a comis mai multe infractiuni rutiere.

Politistii au anuntat ca in Ajunul Craciunului, au fost sesizati cu privire la faptul ca un sofer, ar fi fost implicat intr-un accident rutier cu pagube materiale, pe raza localitatii Balint.

“In urma activitatilor desfasurate, politistii au reusit identificarea unui barbat in varsta de 29 de ani, care ar fi condus un autoturism pe DJ 609 C, dinspre localitatea Fadimac inspre localitatea Balint, iar la un moment dat, ar fi pierdut controlul asupra directiei de deplasare si ar fi intrat in coliziune cu un alt autoturism, parcat. In urma testarii cu aparatul etilotest, a rezultat faptul ca barbatul avea o alcoolemie de 0,41 mg/l alcool pur in aerul expirat. De asemenea, in urma verificarilor efectuate in bazele de date, politistii au constatat faptul ca, barbatul ar avea dreptul de a conduce autovehicule suspendat.”, a anuntat IPJ Timis intr-un comunicat de presa remis.

In urma probatoriului administrat, barbatul de 29 de ani a fost retinut pentru 24 de ore, sub aspectul savarsirii infractiunilor de conducerea unui autovehicul cu dreptul de a conduce suspendat si conducerea unui autovehicul sub influenta bauturilor alcoolice.

