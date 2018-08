Un jandarm este în stare gravă după ce s-a electrocutat în curtea casei

Un barbat de 39 de ani se lupta pentru viata la Spitalul Judetean din Timisora dupa ce s-a electrocutat.

Barbatul locuieste pe o strada din Lugoj si luni muncea la amenajarea unei terase. La un moment dat, placa ce urma sa fie montata a atins cateva fire mai vechi de curent, astfel ca barbatul a cazut secerat la pamant. Cei care il ajutau pe lugojean la constructie au sunat disperati la 112 si in cateva minute echipajul de salvare a ajuns la locul indicat prin apelul de urgenta. Personalul medical a constatat ca omul era inconstient si in stop cardiorespirator, asa ca au inceput manevrele de resuscitare si dupa cateva minute inima a inceput sa bata din nou. Barbatul a fost stabilizat si a fost transportat la spitalul din Lugoj unde, dupa ce a primit o noua serie de ingrijiri medicale, s-a decis transferul lui de urgenta la Timisoara. Echipajul de la ambulanta l-a transportat pe barbat in siguranta fiind predat la camera de garda a Spitalului Judetean Timisoara. Barbatul este subofiter in cadrul Inspectoratului Judetean de Jandarmi Timis.

Sursa: lugojinfo.ro

