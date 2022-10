Un lugojean a obligat în instanță primăria să-i refacă trotuarul din fața casei

Omul de afaceri lugojean Flavius Luca a câștigat procesul cu Primăria Lugoj, care trebuie să refacă trotuarul din fața casei mamei sale, situată pe strada Victor Vlad Delamarina, la nr. 26, și să-i plătească penalități de 100 de lei/zi, de la data pronunțării (27 septembrie 2022) până la executarea lucrării.

“Administrația Lugojului ignoră o problemă importantă, care aduce prejudicii majore pentru o mare parte dintre proprietarii de locuințe, mai ales din centrul istoric al municipiului. Este de neînțeles lipsa de măsuri, mai ales că, în campania electorală, Claudiu Buciu, cel care câștigat alegerile pentru funcția de primar și echipa sa au folosit această temă și i-au reproșat fostului primar dezastrul.

Este vorba despre refacerea trotuarelor cu dale, fără o soluție tehnică care să împiedice scurgerea apelor meteorice în fundațiile clădirilor și să provoace infiltrații, igrasie, mucegai și alte deteriorări masive ale proprietăților. Sunt zeci de clădiri în această situație, care așteaptă o măsură concretă din partea administrației lugojene.

Noi nu am mai așteptat și am decis să ne căutăm dreptatea în instanță! Am dovedit cu ajutorul unui expert, desemnat de judecător, că societatea care a executat lucrările de dalare a greșit și ne-a provocat pagube, din cauza lucrărilor prost executate și a lipsei unei soluții tehnice de izolare a scurgerii apelor meteorice. În fapt, trotuarul din fața imobilului situat pe str. V. V. Delamarina nr.26 a făcut obiectul unei operațiuni de reabilitare realizate de către societatea Dirksen Special Beton SRL, în baza contractului de lucrări nr.32710/15.05.2021. Lucrarea a fost finalizată și recepționată la data de 14.06.2012, fără obiecții, de către Primăria Lugoj.

În 2018, eu, Flavius Luca, fiul Margaretei Letiția Godeanu, proprietară a imobilului, am deschis un proces împotriva Primăriei Lugoj în care am demonstrat că nivelul trotuarului a fost înălțat, înălțimea soclului buciardat al imobilului, care era de 90 de cm, ajungând în prezent la 73-78 de cm.

La data de 20.05.2019, în urma expertizei la fața locului, s-a constatat prezența umezelii pe peretele de subsol al construcției și un miros persistent de mucegai, iar în zona peretelui exterior, la nivelul soclului, s-au identificat zone afectate de igrasie în urma infiltrațiilor de apă. Concluzia expertului a fost în sensul că “zonele afectate de umezeală se datorează modificării soluției inițiale de trotuar din asfalt impermeabil, cu cel existent din dale – permeabil, fără a se lua măsuri de impermeabilizare în zona de alipire trotuar cu soclu demisol existent”.

Astfel, în 2020, instanța obligă Primăria Lugoj la restabilirea situației anterioare lucrărilor efectuate în temeiul contractului de lucrări nr.32710/15.05.2012, prin refacerea porțiunii de trotuar din fața imobilului situat în Lugoj, str. V. V. Delamarina nr.26. Primăria a făcut apel, însă instanța nu și-a schimbat decizia.

Doar că Primăria Lugoj nu respectă hotărârea și am fost nevoiți să apelăm din nou la instanță. În octombrie 2021, instanța încuviințează executarea silită a Primăriei Lugoj pentru restabilirea situației anterioare lucrărilor efectuate în temeiul contractului de lucrări nr.32710/15.05.2021, prin refacerea porțiunii de trotuar din fața imobilului situat în Lugoj, str. V. V. Delamarina nr.26.

Nici de această dată nu a fost respectată decizia, așa că ne-am adresat din nou instanței. În 27 septembrie 2022, instanța stabilește plata unor penalități de 100 de lei/zi, de la data pronunțării până la executarea obligațiilor prevăzute în titlu executoriu, reprezentat de sentința civilă 3527/07.10.2020”, spune Flavius Luca.

Omul de afaceri lugojean a declarat că intenționează să deschidă procese cu Primăria Lugoj pentru fiecare imobil pe care îl deține și care se află în aceeași situație, în urma lucrărilor efectuate de municipalitate, și-i îndeamnă pe lugojenii care au casele afectate să facă la fel. “Pe lugojenii care vor să deschidă procese cu Primăria Lugoj, dar nu au bani, eu o să-i ajut”, a mai spus Flavius Luca.

