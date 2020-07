United Business Center 3 din ansamblul Iulius Town Timișoara, singura clădire office certificată LEED Platinum din afara Capitalei

Clădirea de birouri clasa A a obținut punctaj maxim la categorii precum facilitarea transportului alternativ, performanță energetică și calitatea materialelor de construcție * este primul imobil office din afara Bucureștiului care deține nivelul maxim LEED și cea de-a treia din România, în funcție de punctajul obținut * toate cele 12 imobile office din portofoliul IULIUS sunt „clădiri verzi”

Clădirea de birouri United Business Center 3 (UBC 3) din ansamblul mixt Iulius Town Timișoara a primit de curând cea mai înaltă certificare LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) – Platinum – conform standardului Building Design and Construction: Core and Shell din partea U.S. Green Building Council (USGBC). Astfel, este prima clădire office din afara Capitalei care a atins acest standard de excelență și, în funcție de punctajul obținut (88), în top trei la nivel național. Tot recent, și UBC 1 din același ansamblu a primit certificarea LEED Gold conform aceluiași standard. „Rezultatele obținute reprezintă materializarea angajamentului companiei IULIUS de a dezvolta mai mult decât clădiri de birouri moderne, ci clădiri ale viitorului, sustenabile, eficiente energetic și prietenoase cu mediul. Toate proiectele realizate de IULIUS sunt construite și operate cu respectarea principiilor pentru clădiri verzi și ne bucură să avem în portofoliu o clădire cu cea mai înaltă certificare în materie de sustenabilitate, Platinum”, a spus Laurențiu Manea, Office Buildings Manager Iulius Town Timișoara.

Clădirile de birouri dezvoltate de IULIUS implementează strategii şi soluţii tehnologice pentru obţinerea unei performanţe ridicate și optimizare a costurilor. Sunt concepute pentru a oferi spații extinse, cu un grad ridicat de lumină naturală, realizat prin fațadele din sticlă special tratată pentru eficiență termică. Sunt proiecte care facilitează mobilitatea urbană, fiind dotate cu vestiare și dușuri pentru cei care vin la birou cu bicicleta. De asemenea, dispun de un sistem integrat de management, care permite centralizarea tuturor sistemelor de monitorizare și control ale clădirilor pe o singură platformă, asigurând o administrare eficientă, costuri reduse de operare și un nivel maxim de securitate. Astfel de sisteme sunt implementate în proiecte precum aeroporturile din Dubai și Singapore sau O2 Arena, din Berlin. „În procesul de certificare, UBC 3 a excelat la capitole cum sunt conectivitatea, facilitarea transportului alternativ, designul inovator, reducerea consumului de apă, performanța energetică, materiale reciclate ori cu emisii reduse, acestea fiind printre parametrii pentru care a primit punctaj maxim. Este un rezultat excelent, care urcă Timișoara în topul «verde» al orașelor din România”, a declarat Răzvan Nica, Managing Director BuildGreen, compania de consultanță care a obținut certificarea.

Verde la interior, verde la exterior

Pe lângă faptul că este concepută să fie performantă din punct de vedere al consumului de resurse, UBC 3 se bucură de prezența generoasă a parcului din Iulius Town Timișoara. Mai mult, grădina pătrunde în clădire, pentru că în lobby au fost amenajate zone de inspirație mediteraneană, unde angajații se pot recrea pe canapele amplasate printre măslini. Amprenta naturală continuă pe terasele exterioare de la etajele 1 și 2, unde au fost plantați zeci de arțari, carpeni și ginkgo biloba.

Ce înseamnă să ai biroul într-o clădire LEED Platinum?

„Viziunea companiei Visma este de a contribui la creșterea sustenabilă a companiilor și, nu în ultimul rând, a societății. Prezența companiei noastre într-o clădire verde ne întărește viziunea, ne consolidează valorile și ne ajută misiunea. Nivelul de confort, adaptarea mediului de lucru la cerințele specifice, gradul ridicat de lumină naturală, tehnologizarea, toate descriu experiența de lucru Platinum și scot în evidență rădăcinile culturii scandinave, care definesc Visma România” – Daniel Reisenauer, Managing Director Visma România, companie prezentă în UBC 3 din Iulius Town Timișoara.

„Este un privilegiu pentru noi să ne aflăm printre beneficiarii unui birou «verde» și care face parte din cel mai important pol de business al regiunii de vest. UBC 3 reprezintă mediul ideal pentru necesitățile echipei noastre, oferindu-ne un birou ce întrunește combinația ideală de spațiu, lumină naturală, sisteme avansate de climatizare, precum și varietatea de servicii conexe de care beneficem zi de zi, cum sunt cel mai mare parc suspendat din țară, servicii bancare, medicale, fitness, restaurante și multe altele” – Anna Grier, director centru Amdaris România, companie prezentă în UBC 3 din Iulius Town Timișoara.***

UBC 3 a fost inaugurată în 2019 și, alături de UBC 1 și UBC 2, formează polul regional de business din vestul țării, cu o suprafață totală închiriabilă de 50.000 mp. Acestea sunt integrate în Iulius Town Timișoara, singurul ansamblu mixt din regiune, o investiție de peste 442 de milioane de euro a companiilor IULIUS și Atterbury Europe. În prezent, la Timișoara se construiește și cea mai înaltă clădire din România, UBC 0, care va avea 27 de etaje, 155 metri înălțime și o suprafață închiriabilă de 52.000 mp.

În portofoliul office al companiei IULIUS sunt 12 clădiri office clasa A (șase în Palas Iași, trei în Iulius Town Timișoara și trei în proximitatea Iulius Mall Cluj), cu o suprafață totală de 146.200 mp. Acestea integrează sediile a peste 60 de companii, cu mai mult de 15.000 de angajați.

