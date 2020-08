Unul cu faptele, altul cu vorbele: parcările din Cluj și liniile pe asfalt de la Timișoara – Foto

Studiu de caz: Timișoara vs. Cluj Napoca. Sunt două dintre cele mai mari orașe din România. Clujul are un primar liberal care a fost prim-ministru, Timișoara are tot un primar de la PNL, care visează să fie în fruntea unui guvern. Sau, poate chiar președinte. Ambele orașe au mari probleme cu traficul și cu locurile de parcare. Iar ambii edili s-au pus pe treabă, mai ale în ultimele luni, că se apropie alegerile. Și Nicolae Robu, și Emil Boc au avut ideea de a face parcări în zonele de blocuri. Primul a început cu dărâmarea garajelor, iar cel de al doilea cu elaborarea de proiecte inovative.

Prim urmare, cu câteva săptămâni înainte de alegeri, cei doi primari au început să se laude cu realizările.

La Timișoara, Nicolae Robu, după ce a pus la pământ sute de garaje și a arătat câteva poze cu parcări etajate, pe structură metalică (că este mai ieftin) a și făcut ceva: a turnat asfalt, pe alocuri, a tras câteva linii albe, și a numerotat locurile de parcare, ca să știe alegătorii că la el sunt ”fapte, nu vorbe”. Haterii vor spune că a făcut parcările doar în cartierul în care locuiește, dar primarul îi asigură că va mai turna asfalt și în alte cartiere, dar că nu poate și nu are cu ce să le facă pe toate deodată. Noroaiele rămase de pe urma garajelor vor mai dăinuii.









La Cluj-Napoca, Emil Boc a inaugurat zilele acestea primul parking semi-îngropat din România care dispune de terasă verde, teren de sport și spațiu de joacă. În cartierul Mănăștur, în care nu locuiește.

Parkingul Mogoșoaia 9 are 294 locuri de parcare, 2 destinate persoanelor cu dizabilități, 9 mașinilor electrice (5 cu echipament și 4 fără echipament), 23 motocicletelor/mopedelor și încă 46 locuri pentru biciclete.

Acesta este ”doar” al optulea parking finalizat de către Primăria Cluj-Napoca, iar până la sfârșitul anului vor mai fi finalizate încă două parkinguri.

















































Și dacă la Cluj mai sunt 3 parking-uri aflate în stadiu avansat de execuție, în zonele aglomerate din oraș, la Timișoara avem 2 fotografii cu parcările ce s-ar putea să fie realizate, într-un viitor incert, la Spitalul Municipal și la depoul de tramvaie de la Badea Cârțan.

Comentarii

comentarii