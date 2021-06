UVT Liberty Marathon 2021, cu multipla campioană Andreea Răducan în frunte

Andreea Răducan, multiplă campioană olimpică, mondială și europeană, jurnalistă și comentatoare sportivă se alătură UVT la cea de-a patra ediție a evenimentului Liberty Marathon. Ambasadoarea ediției 2021 a UVT Liberty Marathon, campioana olimpică Andreea Răducan, a fost prezentă, vineri 11 iunie, la Universitatea de Vest Timișoara.

Andreea Răducan este și alumna UVT, fiind absolventă a Facultății de Educație Fizică și Sport.

Întâlnirea cu Andreea Răducan, în calitate de ambasador al UVT Liberty Marathon 2021, stă sub semnul motivației pentru desăvârșirea pregătirii fizice, personale și profesionale a sportivilor profesioniști sau amatori, prin muncă, pasiune și devotament.

Rectorul UVT, Marilen Pirtea, a explicat: ”Am trăit astăzi o mare bucurie și am simțit din nou sentimentul de libertate și de împlinire pe care îl am întotdeauna când văd că sportul este la el acasă la Universitatea de Vest din Timișoara.

Pentru că Andreea Răducan este alumna UVT și pentru că a devenit Ambasadoare UVT Liberty Marathon la ediția din acest an, am fost onorat să-i spun „Bine ai venit acasă, Andreea!”

Mulțumim Andreei pentru susținerea activității sportive prin Liberty Marathon. De la sport la sport, anul acesta gimnastica este cea care va fi vârful de lance al Marathonului 2021. De la probele de 2 km, la 42 de km, fiecare doritor va putea să intre pe culoarul care dorește. Participarea fizică va fi într-un context permis de condițiile pandemice. Este posibilă și participarea individuală printr-o probă video acceptată, pentru a primi acea medalie a marathonului semnată de Andreea Răducan.

Acest marathon dincolo de promovarea activității fizice în UVT, dar și în Timișoara, simbolizează și ideea de libertate, de a scăpa de constrângeri”, a fost mesajul rectorului Marilen Pirtea.

Andreea Răducan a adăugat: ”Bucuria este realmente de partea mea. Marathonul este un motiv pentru a mă reîntoarce la Timișoara, un oraș pe care îl iubesc forte tarte, fiindcă am fost aici într-o perioadă foarte importantă a vieți mele -studenția. Sunt foarte puțini cei care se mai gândesc la sportivi după încheierea activității lor competiționale și pașii pe care trebuie să îi facă sportivul pentru a se obișnui la viața normală, dincolo de cantonamente.

Nu întotdeauna este simplu. Timișoara este orașul care m-a introdus într-o viață normală. Eu de la 4 ani am început să practic gimnastica până la aproape 20 de ani. M-am dedicat acestui sport la care în continuare țin foarte mult și îl iubesc. Timișoara este un oraș de suflet. Aici am petrecut anii studenției și am făcut acomodarea cu viața firească. Mi-am făcut prieteni aici și am putut să discut și de altceva decât de gimnastică.

A fost o tranziție importantă și bine primită de mine. Chiar dacă eu îmi desfășor activitatea în București, prietenii mă cheamă adesea să vin la Timișoara. Prin tot ceea ce am făcut am arătat întotdeauna că am deschidere față de oamenii pasionați de sport. De aceea am și dat curs invitația de a fi ambasadoarea UVT Liberty Marathon 2021”.

