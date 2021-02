Witext SA Lugoj – 30 de ani de activitate

Witext SA, una dintre firmele cu tradiție în Lugoj, a împlinit 30 de ani de activitate. “Societatea comercială Witext SA Lugoj, înființată din 21 ianuarie 1991, are 30 de ani de viață reală, de suișuri și de coborâșuri în piața concurențială existentă. Este o societate comercială cu capital integral românesc autohton, care nu a părăsit Lugojul și nu îl va părăsi niciodată”, spune Ioan Ambruș, administratorul societății. De la activitățile mărunte preluate de la I.J.P.I.P.S. Timișoara – împletit sârmă, confecții textile echipamente de protecție, confecții ciorapi, bobinat motoare și curățătorii, Witext SA a trecut la confecții accesorii auto și confecții de produse de încălțăminte pentru piețe existente în Germania, Franța și Italia. În prezent, firma lugojeană are 130 de angajați, dar cu tendință de creștere la 200, până la sfârșitul anului 2021. “Pentru a enumera toate evenimentele și realizările societății Witext S.A. Lugoj am putea scrie o carte, file de istorie lugojeană. Societatea a trăit ca parte componentă a municipiului Lugoj, a fost alături de marile realizări ale orașului. A fost implicată în acțiuni culturale, sportive, în proiectele ce au privit dezvoltarea orașului. Trebuie menționat clar că absolut nimic nu se putea face fără oameni, fără sprijinul angajaților, fără încrederea lor. Societatea există și va exista mulți ani, chiar daca nu are un sprijin extern, fiind cu capital românesc autohton, deoarece are ce nu au multe societăți: oameni devotați, cu simț de răspundere, care au făcut față și fac față rigorilor impuse de firme cu renume internațional: Salomon, Fendi, Chanel, Christian Louboutin, MAN, Volvo, Mercedes. Greutățile vin și pleacă, dar societatea va rămâne aici, pe pământul lugojean”, spune Ioan Ambruș, administratorul societății.

