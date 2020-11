Ziua mondială a diabetului 2020, la Centrul medical pentru copii și tineri Cristian Șerban Buziaș

Centrul medical pentru copii și tineri Cristian Șerban Buziaș, fondator prof. dr. Viorel Șerban, a marcat, sâmbătă 14 noiembrie, Ziua mondială a diabetului 2020.

Tema din acest an este “Diabetul și Asistenții medicali. Asistenții medicali fac diferența” remarcă rolul lor covârșitor în sprijinirea micilor sau mai marilor pacienți.

”E momentul în care ne oprim și reflectăm la cum am mai parcurs un an, cât de bun a fost managementul diabetului, cât de bine am împletit rutina zilnică impusă cu bucuria de a fi.

Îndreptăm, așadar, un gând frumos spre asistenții noștri, spre medici deopotrivă, nădăjduind la cât mai mult sprijin oferit tuturor celor ce ne trec pragul.

La Centrul nostru a început cu bucuria unui dar făcut cu drag de oameni cu suflet frumos, oameni ce reprezintă clubul Lions – 12 televizoare. Vor fi de mare ajutor, mai ales de acum, când vremea mohorâtă de toamnă ne îngrădește activitățile din aer liber.

Mulțumim mult de tot. Glicemii bune și zâmbete nenumărate! Revenim cu “albastrul” serii”, este mesajul Centrului Cristian Andrei.

