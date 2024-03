Aquatim și Districtul Rotary 2241 au marcat Ziua Mondială a Apei la Muzeul Apei

Aquatim și Districtul Rotary 2241, în frunte cu guvernatorul prof.univ.dr. Ovidiu Bunget, împreună cu mai multe cluburi Rotary din zona Timișoara, în colaborare cu Aquatim, cu clusterul CLEMS și alți parteneri, au marcat Ziua Mondiale a Apei, sâmbătă, la Muzeul Apei al Aquatim.

Subiectele incluse în program au cuprins prezentări legate de evenimente, privind utilizarea apei în caz de conflicte și proiecte educaționale, privind apa și mediul înconjurător.

De asemenea, Ilie Vlaicu a vorbit de proiectele Aquatim și de uriașele fonduri atrase de la Uniunea Europeană.

Istoria alimentării cu apă este impresionantă în Timișoara. E o tradiție grea, iar asta impune și o ștacheta destul de ridicată.

Activitatea la Aquatim merge surprinzător de bine pentru o companie publică. Lucrăm cu fonduri europene. Am adus în jur de 400 de milioane de euro, fonduri nerambursabile.

Fără acești bani nu am fi fost în situația în care suntem acum. Noi ne străduim să funcționam tot mai bine și am ajuns la o anumită capacitate. Am zis sa înapoiem ceva comunității în care noi ne-am format.

De aceea am creat acest muzeu al apei care are o istorie foarte interesantă.

Vom fi mereu alături de comunitate de școli, de zona universitară, de Rotary. Cu domnul Ovidiu Bunget am avut mereu o bună colaborare și de Districtul 2241.

Istoria apei în Timişoara se întinde departe în trecut, fiind consemnate sisteme de alimentare ale vechii cetăţi pe la 1600.

La Timișoara, a fost inaugurată în urmă cu 112 de ani prima staţie de epurare din România şi printre primele din Europa.

Despre sistemele moderne de alimentare cu apă şi de canalizare putem vorbi de la începutul secolului XX, prima staţie de tratare a apei uzate de pe teritoriul României fiind pusă în funcţiune la Timişoara, în 26 octombrie 1912, iar prima uzină de apă a oraşului, în data de 1 iunie 1914.

Tot în 1914, s-a înfiinţat Întreprinderea de apă-canal a oraşului Timişoara, denumită pe scurt ACOT, prima formă de organizare a serviciilor publice din ţară.

De toate aceste realizări se leagă numele unui tânăr inginer talentat, Stan Vidrighin, care a devenit apoi o personalitate influentă a vremii. Putem spune, aşadar, că Timişoara a păşit de atunci cu dreptul pe drumul modernizării.

De-a lungul timpului, compania care a fost responsabilă de asigurarea serviciilor de utilitate publică a purtat mai multe nume: ACOT, ITAS, IGOT, ICAS, GIGCL.

Aquatim a apărut ca regie autonomă în anul 1991 şi în prezent este o societate comercială având ca acţionari instituţii publice. Indiferent de formele de organizare, toate aceste societăţi au pus pe primul loc, în mod firesc, calitatea serviciilor oferite timişorenilor.

Prof.univ.dr. Ilie Vlaicu, actualul director. s-a alăturat echipei de conducere a societăţii Aquatim în anul 1999. În acea vreme, problemele locale erau similare cu cele ale sectorului de apă din România, rămas în urmă din punct de vedere tehnologic, dar şi economic, faţă de vestul Europei.

Oportunităţile de dezvoltare după perioada comunistă au fost, însă, pe măsura neajunsurilor.

S-a înţeles atunci că necesităţile de investiţii depăşeau cu mult posibilităţile companiei, iar dezvoltarea bazată doar pe creşterea tarifelor era de neconceput, ţinând seama de puterea redusă de cumpărare a consumatorilor noştri.

Acela a fost momentul în care s-a îndreptat atenţia şi eforturile înspre atragerea fondurilor nerambursabile pe bază de proiecte competitive, depuse şi accesate la nivelul Uniunii Europene.

Astfel Aquatim sub conducerea performantă a lui Vlaicu a ajuns să atragă fonduri de 400 de milioane de euro și să fie premiată exemplar an de an de Camera de Comerț și Industrie a României, cu locul I pe țară la categoria Întreprinderi Mari, domeniul „Captarea, tratarea și distribuția apei”, la Topul Național al Firmelor.

Acest top este un reper incontestabil pentru mediul de afaceri, un barometru al eficienței și al excelenței, locul în care ți-ai dori să fii, dacă te numești companie performantă, serioasă, puternică, vizionară.

Aquatim scrie deja și demult o istorie frumoasă aici la Timișoara. Toate acestea, grație oamenilor apei profesioniștii de la Aquatim, în frunte cu Ilie Vlaicu.

De asemenea, sâmbătă a avut loc și vizitarea Muzeul Apei, unde cei prezenți au primit explicații de specialitate

De Ziua Mondială a Apei 22 martie, să ne amintim că “unde e apă, e și viață”.

Cât de multă apă există pe Pământ de fapt?

Foarte puțină. Oceanele acoperă 70% din suprafața Pământului, dar sunt de mică adâncime în comparație cu raza Pământului (11km – Groapa Marianelor / 6000km raza Pămantului). Imaginea arată ce s-ar întâmpla dacă toată apa de pe Terra ar fi strânsă într-o minge.

Diametrul acestei mingi ar fi de vreo 1400km, mai puțin de jumătate din diametrul Lunii. Ca perspectivă, SUA au 4.000km lungime Vest-Est.

Prin calcul matematic, o sferă de 1400km diametru are un volum de 1,3 miliarde km³. Oceanul planetar are acest volum.

Din toată apa de pe glob, 97% e sărată… Ne rămân 3% de apă “dulce”. Din toată apa dulce, 98% e subterană și in ghețare. Iar restul… în râuri și lacuri : apă potabilă, apa pe care o folosim zilnic.

De unde vine apa? Cel mai probabil au adus-o cometele (care sunt compuse și din apă) acum miliarde de ani, când s-au prăbușit pe pământ. Apa de pe pământ e mai bătrână decât întreaga omenire.

De Ziua Mondială a Apei, să ne amintim că unde e apă, e și viață – este mesajul Aquatim.

Comentarii

comentarii