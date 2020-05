Culiță Chiș, subalternul lui Robu, se implică în scandalul trotuarelor „șotron”. Șeful de la DGDPPRU a Primăriei Timișoara încearcă să acuze, încă o dată, DJC Timiș de abuz

Culiță Chiș, directorul Direcției Generale Drumuri Poduri Parcaje și Rețele de Utilități din cadrul Primăriei Timișoara, aduce public noi acuzații la adresa Direcției Județene de Cultură Timiș. Ca urmare a discuțiilor apărute în spaţiul public și în ultima şedință a Consiliului Local al Municipiului Timişoara, Chiș a transmis un comunicat de presă cu completări referitoare la obiectivul ,,Lucrări de reparaţii şi întreţinere străzi din Municipiul Timişoara”.

„Pentru lucrările de întreţinere şi reparaţii nu este necesară obţinerea autorizaţiei de construire, după cum rezultă din prevederile art. 11 alin. (1) lit. k) din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, modificată şi completată, inclusiv modificarile și completările aduse prin Legea nr. 193 din 28.10.2019: «Se pot executa fără autorizaţie de construire lucrări care nu modifică structura de rezistenţă şi/sau aspectul arhitectural al construcţiilor: lucrări de întreţinere periodică şi reparaţii curente la infrastructura de transport şi la instalaţiile aferente»”, transmite directorul DGDPPRU.

Acesta mai spune: „Cu toate acestea, pentru lucările de reparaţii şi întreţinere realizate pe raza Municipiului Timişoara s-a emis Autorizaţia de construire nr. 1131/21.08.2019 şi AC nr. 1289/26.09.2019”, aviz citit și de primarul Nicolae Robu în conferința de presă de vineri, 15 mai.

Documentul invocat de Chiș, care ar da aprobarea DJC Timiș pentru „lucrări de întreţinere şi reparaţii a străzilor, aleilor şi trotuarelor, podurilor şi pasajelor din municipiul Timişoara”, care, spune tot acesta, „au fost avizate de către Direcţia Judeţeană pentru Cultură Timiş în baza unui proiect vizat spre neschimbare de către Directorul Direcţiei Judeţene pentru Cultură Timiş, aşa cum rezultă şi din avizul cu nr. 130/Z/14.05.2018: ,«Se acceptă folosirea materialelor moderne de pavaj în Z.P. (elemente prefabricate din beton natur sau colorat, plăci mozaicate, etc.). Se va descuraja folosirea asfaltului pentru trotuare. În zona centrală se încurajează folosirea pietrei naturale cu condiţia ca trotuarele să aibă proprietăţi antiderapante»”.

În final, Culiță Chiș ajune la concluzia: „Consider, în consecință, atitudinea Direcţiei Judeţene pentru Cultură Timiş abuzivă”, amintind că documentele invocate se regăsesc inclusiv pe site-ul primăriei. În urmă cu doar două zile, Culiță Chiș a mai lansat un atac la adresa Direcției de Cultură Timiș, din cauza neaprobării ideilor propuse de Primărie pentru reabilitatea Podului Mihai Viteazu.

În documentele de pe site-ul municipalității, la autorizațiile de construire cu numerele 1131/21.08.2019 și 1289/26.09.2019, cele invocate de Culiță Chiș, se menționează doar „Lucrări de tip d) – Lucrari de amenajare a spatiilor publice – Reamenajare intersectie P-ta Ionel C. Bratianu (Punctele Cardinale) si str. Martin Luther. Zona A” și, respectiv, „Lucrari de tip c) – Cai de comunicatie – Continuare lucrari la AC nr. 113/15.02.2016 – Modernizare trotuare zona Nord-Vest, conform listei anexe cu strazi. Zona afectata de lucrari se va aduce obligatoriu la stadiul initial”.

Reamintim, directorul Direcției Județene de Cultură Timiș, Sorin Predescu, a spus, în cadrul unei conferințe de presă, cu referire la avizul invocat atât de Robu, cât și de Chiș: „Povestea e simplă: în 2017 s-a venit cu o hârtie, ei spuneau că vor să facă reparaţii în toată zona istorică. Noi am cerut explicaţii, nu se preciza ce şi cum vor să facă. După multe discuţii legate de intervenţii, au venit, cu greu, cu precizări, noi am cerut să detalieze, să prezinte ceva profile de străzi. Ei au venit cu un proiect de reparaţii străzi, iar atunci când am emis avizul am pus condiţii, primăria nu le-a mai respectat. Avizul despre care ei vorbesc, şi care e invocat atunci când au spus că totul e legal, e un aviz din 2018 pentru lucrări de reparaţii a străzilor. Deci întreţinere şi reparaţii”.

Conform lui Predescu, avizul obliga Primăria să trimită detaliile de execuție ale lucrărilor, fiind explicat felul în care trotuarele se îmbină cu fiecare imobil afectat în parte. Reprezentanții municipalității nu au făcut acest lucru.

