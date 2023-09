Peste 10 000 de tineri și profesioniști își caută un job toamna aceasta la Angajatori de TOP Timișoara și București

Peste 10 000 de tineri și profesioniști în căutarea unui loc de muncă și 500 de manageri de top, specialiști în recrutare sau directori HR vor fi prezenți în cadrul evenimentelor fizice Angajatori de TOP. Conform studiului Piața forței de muncă Hipo.ro în 2023, cel mai important criteriu din punct de vedere al angajatorilor pentru selecția candidaților profesioniști este experiența relevantă într-un job anterior (69.8%), iar pentru alegerea celor tineri, cunoașterea limbii engleze (58.7%). Pe lângă varietatea joburilor deschise de companii, în cadrul evenimentelor de la Timișoara și București, participanții vor avea șansa să exploreze sute de zone expoziționale, conferințe și workshopuri, ceea ce transformă proiectul dintr-un târg de joburi într-un eveniment de carieră 360.

Din 2006, Angajatori de TOP a devenit un eveniment cu tradiție pe piața muncii la nivel național. Bianual, cei mai mari angajatori din România se alătură proiectului, oferindu-le oportunități de carieră celor care sunt în căutarea unui loc de muncă sau vor o reconversie profesională. Organizatorii le pregătesc participanților sute de zone expoziționale, de la standurile companiilor, până la cornerul de consiliere în carieră, cu peste 15 coacheri specializați în dezvoltare profesională.

“Traversăm o perioadă extrem de provocatoare. România are o populație în scădere influențată atât de migrație cât și de un spor natural negativ, cu un număr de studenți și absolvenți pe trend descendent. De asemenea sunt foarte mulți angajatori din vestul Europei și nordul Americii care nu au birouri locale dar recrutează masiv din România. Pe lângă acestea, schimbările din perioada pandemică, au determinat angajatorii să adopte soluţii digitale de HR pentru susţinerea muncii hibride şi de la distanţă, iar digitalizarea a reconfigurat şi procesul de recrutare. De exemplu, dacă înainte de pandemie un program de lucru remote era luat în considerare în mod excepțional, acum mai bine de 50% dintre companiile prezente în această toamnă la Angajatori de TOP oferă acest gen de program de lucru pentru joburile pe care le au deschise” – Constantin Hodorogea, Career Fairs Manager, Catalyst Solutions.

Peste 140 de companii multinaționale și locale, care activează în IT, Telecom, Inginerie, FMCG, BPO, Audit și Consultanță, Retail, Financiar – Bancar vor fi prezente la evenimentele Angajatori de TOP. Angajatori de TOP Timișoara se va desfășura sub sprijinul partenerului principal, HELLA România, iar ediția evenimentului din București va fi sprijinită de Accenture.

Câteva dintre companiile care au mai confirmat prezența sunt: Biroului de Legătură al Parlamentului European în România, Renault Group Romania, TBI Bank, Imsat, Cegedim, Thales, IPSO Agricultura, Mega Image, E.ON Romania, Siemens Energy, Penny., DB Schenker Logistics, Webhelp, ADP, Inditex, Finastra, Bosch Romania, Zentiva Romania, Unilever, Decathlon Romania, Hewlett Packard Enterprise(HPE), Bunge Romania, MHP – A Porsche Company, Auchan Romania, ProCredit Bank, TELUS International, UniCredit, Allianz Services, ENGIE Romania, SLB, Raiffeisen Bank, GE Digital part of GE Vernova, BAT Romania, PepsiCo, McDonald’s in Romania, KPMG Romania, TotalEnergies Global Services Bucharest, Alpha Bank, European Central Bank, Medici fara frontiere / Médecins Sans Frontières, Agricover, Bergenbier, Schneider Electric, Huf Romania, Webasto, RapidSolution, Valeo, Kimball Electronics, Flex, IKEA Romania, AGROCOMERT HOLDING, Hamilton, The Access Group, Elbromplast, Visteon, Bosch Service Solutions, Akwel Automotive, Concepthype, MHP – A Porsche Company, Manpower, Intel, Wegroup Romania, DRÄXLMAIER Group, Azur, Vitesco Technologies Engineering Romania, Continental, MAHLE sau ZF Group.

În cadrul edițiilor fizice ale evenimentului Angajatori de TOP, va avea loc conferința dedicată profesionistilor si pasionaților IT&C: I Love Tech. Aceasta va fi susținută de experți din industrie, reprezentanți de la companii renumite precum: HELLA, Renault Group Romania, UniCredit, Continental Anvelope, DRÄXLMAIER Group, BCR.

Pentru cei care nu pot fi prezenți la evenimentele fizice, din Timișoara și București, Angajatori de TOP are și o componentă online. Profesioniștii și tinerii în căutarea unui loc de muncă au acces la oportunități de carieră prin crearea unui cont și a unui CV pe Hipo.ro. Platforma le permite candidaților să aplice la joburile disponibile prin intermediul standurilor virtuale ale companiilor. O parte dintre angajatorii prezenți la Angajatori de TOP Online sunt BCR, TELUS International, Penny.

Companiile care doresc să participe la Angajatori de TOP se pot înscrie până pe 6 octombrie la Timișoara și până la 16 octombrie la București, în limita standurilor disponibile, folosind adresa de e-mail angajatori@catalyst.ro.

Cei care sunt în căutarea unui job se pot înscrie pe www.hipo.ro/locuri-de-munca/angajatoridetop/, ulterior pot participa gratuit la eveniment în baza CV-ului tip barcode, creat pe www.hipo.ro.

