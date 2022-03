Viceprimarul Ruben Lațcău, prins din nou în ofsaid de Roxana Iliescu

Roxana Iliescu, consilier local PRO România, îi atrage viceprimarului userist al Timișoarei, Ruben Lațcău, că încurcă administratorul special cu cel juridic. Totul a pornit de la adresa consorțiului care are, dintre cele două, rolul din urmă în cadrul insolventei Colterm. În acel document, i se cerea primăriei să plătească de urgență 2,3 milioane de lei, datorii vechi și de ani de zile către compania de termoficare. Lațcău nu s-a limitat la punctul de vedere al instituției, trimis pe grupul de presă, ci a oferit și declarații. Aici a fost acesta în ofsaid de Roxana Iliescu.

„În încercarea penibilă de a se înfoia la administratorul judiciar al Colterm, Lațcău îl confundă grav pe acesta cu administratorul special! Bine, nu putem să-i cerem lui Lațcău să cunoască care le sunt atribuțiile și unuia și celuilalt, dar putem totuși, ca să fie capabil să distingă între cei doi, să-i reamintim că administratorul special este tocmai cel numit de ei, Amza- useristul adus de prin județ să țină frâiele Colterm, pe un salariu de peste 20.000 lei! Mai putem să-i aducem aminte lui Lațcău și faptul că eu am formulat amendament care prevedea diminuarea salariului, dar toți useriștii s-au revoltat, susținând faptul că un om capabil trebuie remunerat pe măsură!”, scrie Roxana Iliescu într-o postare pe rețelele de socializare.

Aceasta îi explică, totuși, vicelui: „Deci, atenție, domnule Lațcău! Criticile și așteptările pe care le-ați formulat astăzi sunt adresate administratorului special, adică omului vostru pus moț la Colterm, întrucât de activitatea curentă a societății el se îngrijește și nu administratorul judiciar! Pune mâna și citește, domnule vice, Legea 85/2014, pentru a diminua riscul să cazi într-un ridicol absolut în viitor! Dacă sunteți foarte ocupat să faceți nimic, rezumați-vă la art. 52 și următoarele (atribuțiile administratorului special) și art. 58 (atribuțiile administratorului judiciar), din Legea 85/2014!”.

Cu această ocazie, consiliera locală comentează și alte aspecte ale declarației viceprimarului: „În plus, din declarația lui Lațcău, bag de seamă că nici până în zi de astăzi vicele habar nu are cum s-a calculat prețul GCal, altfel nu ar abera, fără grație, pe tema asta! Nu «administratorii de insolvență» au propus un preț pentru «certificatele verzi», ci LEGEA! Atât la calculul prețului GCal pentru ardere cărbune (unde s-a luat în calcul costul mediu al Certificatelor de CO2 în perioada iunie 2020-iunie 2021, cât și la calculul GCal pentru ardere gaz (unde s-a luat în calcul prețul Certificatului de CO2 valabil în prima săptămâna din luna octombrie 2021)! Și nu în ultimul rând, învață domnule vice să faci odată diferența dintre Certificate de CO2, care reprezintă o penalitate și Certificatele verzi, care reprezintă un premiu pentru cei care produc energie verde!!!

«Va reamintesc, noi am dublat pretul la gigacalorie anul acesta. In acest cost, administratorii de insolventa, prin Colterm, au propus un cost si pentru certificatele verzi. Eu ma astept ca firma de insolventa sa cumpere inclusiv certificatele verzi pe care trebuie sa le cumpere cu sutele de milioane de lei pe care timisorenii ii platesc. Ma astept sa faca ceea ce si-au asumat. Daca nu pot sa administreze corect aceste sute de milioane de lei, sa ne spuna ca nu sunt in stare sa duca mai departe lucrurile pe care si le-au asumat si noi sa gasim solutii impreuna cu ei. Pana atunci, ma astept ca banii pe care timisorenii ii platesc catre Colterm, 30 de milioane lei pe luna, sa fie gestionati bine. Aceasta atitudine de milogeala catre primarie cred ca trebuie sa inceteze» – declarație Lațcău, sursa: opiniatimisoarei.ro”.

