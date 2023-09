Asociația Prin Banat începe seria de evenimente a proiectului „Common Heritage – The Tale of Four Cities”

După câteva luni de cercetare, documentare grafică și fotografică a elementelor arhitecturale de patrimoniu din patru orașe distincte (Timișoara, Subotica, Szeged și Odesa), Asociația Prin Banat propune o serie de evenimente (expoziții, ateliere, proiecții) dedicate patrimoniului arhitectural comun celor patru orașe, care se vor derula în perioada 14 – 19 septembrie, la Timișoara.

Expoziția Common Heritage – The Tale of Four Cities, curatoriată de Anca Majaru, se deschide în data de 14 septembrie, la ora 19, la FABER și explorează, prin ilustrații și fotografii realizate de opt artiști din patru țări diferite, patrimoniul comun a patru orașe despărțite astăzi nu doar de granițe, dar și de transformări la nivel economic, social și politic.

Expoziția va fi urmată de o conferință internațională, în data de 15 septembrie, care va prezenta studiul comparativ al manifestării stilului Secession în orașele Timișoara, Subotica, Szeged și Odesa. Cercetători din orașele menționate, alături de speakeri internaționali invitați vor analiza modul în care a fost adaptat și integrat acest stil arhitectural în fiecare context, luând în considerare influențe etnografice, aspecte funcționale și interacțiunea cu statutul social și puterea financiară.

În data de 16 septembrie, de la ora 21, Piața Sfântul Gheorghe se va transforma într-un spațiu al experienței identității noastre europene. Prin îmbinarea diferitelor forme de media și artă, împreună cu cei de la Psihodrom, veți putea participa la un spectacol audio-vizual imersiv despre povestea comună a patru orașe europene – Timișoara, Szeged, Subotica și Odesa.

În 17 și 18 septembrie, elevii de gimnaziu și liceu, dar și adulții sunt invitați la ateliere de interpretare a patrimoniului și de storytelling. Participarea la ambele ateliere este gratuită. Pentru mai multe detalii despre ateliere și înscriere, completați formularele:

Atelier de storytelling: https://forms.gle/GD6WryvgRhryv9f16

Atelier de interpretare a patrimoniului: https://forms.gle/7QQ1fdbaWXN51vjY9

Tot în data de 17 septembrie, la Centrul de Proiecte, prezentăm în colaborare cu Editura Intaglio, o expoziție de ilustrații care oglindesc motive decorative similare identificate în cele patru orașe și reproduse artistic de artiștii Maria Poștea și Bogdan Gărgăriță. Expoziția este acompaniată de un dialog cu cei doi despre similitudinile, dar și diferențele între cele patru orașe, dar și în raport cu orașul București.

Programul proiectului Common Heritage – The Tale of Four Cities:

„Common Heritage – The Tale of Four Cities” este un proiect despre patrimoniul comun împărtășit de patru orașe europene: Timișoara, Szeged, Subotica și Odesa. Pentru a afla mai multe despre proiect și despre evenimentele viitoare, vă invităm să urmăriți pagina de Facebook și Instagram Heritage of Timișoara.

Organizat de Asociația Prin Banat, proiectul „Common Heritage – The Tale of Four Cities” face parte din Programul cultural național „Timișoara – Capitală Europeană a Culturii în anul 2023” și este finanțat prin programul European Echoes, derulat de Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara, cu sume alocate de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Culturii.

Comentarii

comentarii