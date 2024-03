Directorul TNTm și managerul ONRT, decorați cu Ordinul Naţional “Pentru Merit” în grad de Cavaler,

Ministrul Culturii, Raluca Turcan, a înmânat, joi seara, în cadrul unui eveniment organizat la Teatrul Naţional Timişoara (TNTm) Ordinul Naţional “Pentru Merit” în grad de Cavaler, distincţie conferită de preşedintele României, Klaus Iohannis, directorului general al Teatrului Naţional Timişoara, Ada Hausvater, şi managerului general al Operei Naţionale Române din Timişoara, Cristian Rudic.

Distincţiile au fost acordate la propunerea ministrului Culturii.

“Cei doi manageri conduc cele mai iubite instituţii de cultură din Timişoara, dar şi din ţară. Sunt decoraţii pentru merite culturale deosebite şi pentru aportul acestor personalităţi culturale la formarea şi modelarea generaţiilor. (…). Am avut prilejul să urmăresc un oraş şi un judeţ care s-au dezvoltat prin cultură şi am văzut cât de important este ca acolo unde oameni sunt capabili şi energici, implicaţi, să primească sprijin pentru a putea deschide porţile instituţiilor de cultură pentru public, pentru că implicit vine şi dezvoltarea economică”, a arătat ministrul Raluca Turcan, în intervenţia sa.

Managerul TNTm, Ada Hausvater, a declarat, pentru AGERPRES că în urmă cu 30 de ani, când a decis să concureze pentru postul de director al acestei instituţii, a avut de înfruntat o adevărată opoziţie “descurajantă” pe care, însă a reuşit să o înfrângă.

“Când am dat concurs pentru conducerea TNTm, am vrut să văd dacă pot conduce un teatru. Atunci se spunea că teatrele de stat sunt la pământ, că nu funcţionează nimic. Eu, ca regizor, am lucrat foarte bine cu oamenii, am structura de lider. Lucrasem aici ‘Scrinul negru’, un spectacol foarte bun, scos în condiţii foarte grele şi am văzut cât de alături îmi erau oamenii. Am zis că vreau să văd cu ochii mei că nu se poate. Şi am văzut că se poate”, a spus Ada Hausvater.

Provocarea directorului TNTm este ca mai departe, teatrul să atragă publicul, iar tinerii să fie tot mai ambiţioşi şi pozitivi.

“Mă provoacă ideea de a convinge comunitatea, societatea să facă lucruri bune. Îmi doresc foarte mult ca teatrul să meargă mai departe, ca oamenii să se întoarcă la teatru, în general. Cred în mituri, în vedete reale, în actori mari, în actorii de aur, cred în spectacole foarte importante, în atmosfere foarte importante. Nu cred în demitizări şi sunt fericită că deşi am fost, într-un fel, contra valului şi am construit în TNTm contra valului, am dovedit că se poate şi că există şi această variantă în care poţi prin mit, nu demitizând. A fost o epocă, în anii ’90, a distrugătorilor de mituri. Întrebarea este dacă distrugi, ce construieşti? Cred în mituri, în educaţie, în cultură, în teatru ca fenomen prin care înveţi cum să te porţi, cum să-ţi construieşti o viaţă. Mă îngrozesc oamenii care sunt încruntaţi pe stradă şi-mi vine să-i întreb: nu puteţi să zâmbiţi?”, a adăugat directorul TNTm.

Managerul ONRT, Cristian Rudic, a mai primit un ordin similar în anul 2003, fiind distins cu Meritul Cultural al României în grad de cavaler, pentru activitatea sa artistică. Acum consideră că meritul este al întregii echipe.

“Surpriza a venit din partea doamnei ministru al Culturii, pentru aceste distincţii, care ne-a propus pe noi. În urmă cu 20 de ani, prin decret prezidenţial, am fost decorat cu o distincţie asemănătoare, pentru meritele mele. De data aceasta, nu sunt meritele mele, ci ale întregii case. Este un job care uzează, dar acel ludic din artist se încăpăţânează să fie acolo”, a punctat Cristian Rudic, pentru AGERPRES.

Proiectul managerial al directorului ONRT include, între altele şi teatralizarea operei, pentru aceasta colaborând cu Silviu Purcărete, care a adus pe scena lirică mari nume ale scenei dramatice.

“De cinci ani este şi în proiectul meu de manageriat teatralizarea operei, îndepărtarea ei de acel rău famat concert costumat care s-a practicat foarte mult timp şi care a împins către desuetudine arta noastră. Opera este reflexia societăţii, dar şi vaporul ei, în gândurile mele idealiste. Teatralizarea operei este unul dintre deziderate ONRT. La noi au montat Răzvan Mazilu, Ovidiu Matei Iancu (balet) şi Silviu Purcărete, tocmai pentru a teatraliza şi a aduce oameni mari din lumea teatrului în cea a operei, care au demonstrat pe ambele scene”, adaugă Cristian Rudic.

Directorul ONRT a relansat invitaţia pentru public de a veni la teatru, la operă, la operetă, la musical, la balet, la filarmonică, în galeria de artă, în bibliotecă, întrucât “toate acestea sunt comorile imateriale, spirituale ale unei culturi urbane”.

Comentarii

comentarii