“Doctorița săracilor”, dr. Lidia Dobrei, a murit de COVID-19

Cadrele medicale din judeţul Hunedoara sunt în doliu, după ce COVID-19 a curmat viaţa unuia dintre cei mai cunoscuți medici.

Dr. Lidia Dobrei avea 67 de ani, era medic radiolog, cunoscută sub numele de “doctorița săracilor”.

La începutul lunii, doctoriţa publica un mesaj pe pagina sa de Facebook.

“(…) Mulțumesc vouă tuturor pentru sutele de mesaje trimise zilnic și toate rugăciunile și gândurile voastre bune. Am fost întrebată cum am am luat boala? Zilnic aveam la radiologie cazuri foarte grave, pe care cu un infirmier le luam în brațe și le așezam pe scaun pentru a putea fi examinate.

E riscul meseriei, indiferent de protecţie. Boala e reală, respectați cât puteți normele de protecție și Bunul Dumnezeu să vă păzească.

Tratamentul e dur, dar Dumnezeu e bun cu noi. Fiți binecuvântați cu sănătate și o viață fără probleme. Vă mulțumim!”, scris dr. Lidia Dobrei, pe Facebook.

Medicul trăia în Călan, un orăşel din judeţul Hunedoara, şi lucra la Haţeg, după ce mica policlinică de unde locuia s-a închis.

Seara, când termina munca, doctoriţa trecea pe la sediul asociaţiei non-profit pe care a înfiinţat-o cu mai bine de 20 de ani în urmă şi prin intermediul căreia a reuşit să ajute mii de oameni, potrivit arhiva.replicahd.ro.

Medicul Lidia Dobrei spunea că ea nu oboseşte uşor, iar singurul său “energizant” era rugăciunea pe care o spunea în fiecare dimineaţă.

Comentarii

comentarii