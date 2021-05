Primăria a reziliat contractul de concesiune pentru cimitirele din Calea Șagului și Rusu Șirianu, după descoperirile viceprimarului Cosmin Tabără. Fritz: „Avem de-a face cu o delăsare totală a firmei”

Primăria Municipiului Timișoara a reziliat contractele pentru concesionarea cimitirelor din Cela Șagului și de pe strada Ioan Rusu Șirianu, anunță reprezentanții municipalității, joi, 13 mai. Societatea Casa Funerară Octavian și Adi SRL a avut mai multe abateri de la caietul de sarcini.

Viceprimarul liberal Cosmin Tabără anticipa această reziliere încă de săptămâna trecută, după ce tot acesta a mers, începând din februarie, în mai multe vizite inopinate în cimitirele din oraș. Acum, știm că decizia este și oficială, după ce primarul Dominic Fritz și-a dat semnătura. Acum, reprezentanții primăriei vorbesc despre cel puțin nouă abateri de la obligațiile contractuale, caietul de sarcini și regulamentul de serviciu, multe dintre ele prezentate deja și de Tabără:

neîntreținerea corespunzătoare a spațiilor verzi, inclusiv dintre morminte;

nerespectarea normelor de igienă și curățenie în interiorul cimitirelor;

neîntreținerea curățeniei aleilor din cele două cimitire;

depozitarea pământului rezultat din săpături pe morminte;

aplicarea altor tarife în cimitirele din Calea Șagului și Rusu Șirianu decât cele aprobate prin HCL 8 din 14.01.2020;

solicitarea către familiile sau societățile prestatoare de servicii funerare de foloase necuvenite pentru efectuarea unor activități;

comercializarea unor obiecte care sunt folosite pentru activitatea de înhumare și pentru amenajarea sau ornamentarea mormintelor;

efectuarea de publicitate a serviciilor funerare prestate de către societatea care administrează cele două cimitire pe teritoriul acestor cimitire;

neasigurarea serviciilor de înhumare la standardele impuse de legislația națională.

În legătură cu acest subiect, primarul Dominic Fritz a declarat: „Am primit nenumărate plângeri de la timișoreni legate de modul în care își desfășoară activitatea această firmă în cimitirele Rusu Șirianu și Calea Șagului. I-am cerut viceprimarului Cosmin Tabără să investigheze dacă cele sesizate se confirmă și, din păcate, avem de-a face cu o delăsare totală a firmei care a concesionat cele două cimitire. Am trimis mai multe notificări acestei firme, prin care îi atrăgeam atenția asupra problemelor constatate și am solicitat remedierea lor de urgență, însă acest lucru nu s-a întâmplat. Am decis să punem punct acestui contract. Cimitirele Timișoarei sunt o oglindă a comunității noastre, iar ele trebuie să devină un loc de reculegere și de respect față de înaintașii noștri.

Până la organizarea unei noi licitații, firma este obligată prin contract să asigure continuitatea serviciului. Vreau ca această reziliere să fie un semnal și pentru celelalte firme cu care Primăria Timișoara a încheiat contracte. Nu vom mai tolera nici cea mai mică abatere de la contract și nu vom ezita să reziliem contractele dacă acest lucru se impune”.

