Fritz și spațiul închiriat de Cornel Sămărtinean sau „despre cum să înlocuiești o ilegalitate cu o altă ilegalitate, doar pentru a da bine pe Facebook”

Roxana Iliescu, consilieri local PRO România la Timișoara și avocat de profesie, le amintește useriștilor că încearcă să „înlocuiască o ilegalitate cu o altă ilegalitate”. Vorbim de cazul spațiului închiriat de firma lui Cornel Sămărtinean în zona centrală, pe strada Alba Iulia, nr. 2. Societatea deținută în proporție 75% de fostul deputat PMP plătea 15 euro/mp pătrat primăriei pentru a subînchiria mai apoi cu 52 euro/mp spațiul unei alte firme.

Scandalul a pornit în plenul Consiliului Local Timișoara de marți, 15 martie, când a fost aprobată lansarea licitației pentru spațiul în cauză. USR-iștii, în frunte cu Paula Romocean. au insistat să facă acest lucru deși nu fusese semnat actul de predare a spațiului, firma politicianului cerând prelungirea contractului care a expirat la finalul lunii februarie. Executivul refuzase acest lucru, astfel că se va ajunge în instanță. Mai mulți liberali i-au acuzat pe useriști că, din nou, pun bețe în roate mediului de afaceri. Pe de altă parte, viceprimarul liberal Cosmin Tabără și Roxana Iliescu (PRO România), ambii avocați de profesie, au arătat că încă nu a fost dispusă acțiunea de evacuare, iar clauza suspensivă de care vorbeau useriștii nu există. Aceasta din urmă critica lipsa de cunoștințe juridice a „noilor oameni” din politică.

La o săptămână distanță, pe 22 martie, primarul Dominic Fritz a ieșit cu o postare pe rețelele de socializare în care se laudă că l-a împiedicat pe „cunoscutul politician local” să mai ia în jur de 1.500 de euro pe lună „fără a mișca vreun deget”. În replică, Roxana Iliescu vine cu aceleași argumente și îi spune și primarului că lansarea licitației în aceste condiții – adică, practic, ce au votat useriștii – este ilegală.

În postarea din 22 martie, Fritz spunea, printre altele: „Și poate veți înțelege și de ce unii consilieri locali mă atacă de fiecare dată când vrem să punem ordine în actele primăriei. O fac cu ardoarea luptătorilor pentru «antreprenorii locali», dar de fapt apără doar niște interese particulare”. Iată replica dată de Roxana Iliescu:

„Despre cum să înlocuiești o ilegalitate, cu o altă ilegalitate doar pentru a da bine pe facebook!

Este excepțional cum luptă primarul Fritz și useriștii împotriva ilegalităților pe care le impută funcționarilor și politrucilor cu ștate vechi… – prin postări pe fb! Ce nu vă spune primarul este faptul că au adoptat o hotărâre ilegală, pe care pot să o folosească maxim pe post de evantai! Hotărârea nu poate fi dusă la îndeplinire de către funcționarii publici în lipsa unui Proces-Verbal de Predare-Primire sau a unei Hotărâri definitive de evacuare! Cu atât mai puțin putem discuta despre o «clauză suspensivă» care ar permite scoaterea la licitație în lipsa vreunuia din documentele menționate ( P-V/Hotărâre), atât timp cât niciunde în Anexele Proiectului de Hotărâre (Caiet de sarcini/ Contract) nu au prevazut așa ceva! Prin urmare, vor scoate acum la licitație deja celebrul spațiu de pe Alba Iulia, doar în visele lor!

Atât pot ei, așa știu ei sa pună «ordine în actele primăriei»!

Bravo, domnule Primar! Foarte tare postarea! Excelent punctat la capitolul «lozinci» și «imagine»!

Să fiu foarte bine înțeleasă: mă delimitez total de practicile din trecut sesizate în această speță și sunt pentru o cât mai bună valorificare a patrimoniului primăriei! Totuși nu pot să nu remarc faptul că pentru primarul Fritz & Comp., să înlocuiești o ilegalitate cu o alta e un lucru firesc. Halal schimbare”.

Vă amintim că, în urmă cu o săptămână, Cornel Sămărtinean ne declara că firma sa are dreptul să îi fie acordată prelungirea de contract pentru că a respectat toate cerințele contractuale, tocmai de aceea acționând și în instanță decizia de refuz a administrației Fritz. Tot acesta spunea, în legătură cu prețul, că doar s-a conformat tarifelor stabilite prin hotărâre de Consiliu Local de fosta administrație. În plus, și investițiile făcute de firma sa ar fi cântărit destul de mult atunci când tot instanțele de judecată au dispus anterior o altă prelungire, pe când primar încă era Ciuhandu. Cât despre subînchiriere, politianul nu înțelege ce relevanță are acest aspect, din moment ce nu îi este interzisă această acțiune. Până să fie luată o decizie de instanțele de judecată, concluziona Sămărtinean, „contractul merge înainte”.

