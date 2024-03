Gigel Prisecaru, fost director al OSPA Timiș, a întrat în greva foamei, în fața Primăriei Dumbrăvița

Gigel Prisecaru, fost director al Oficiului de Studii Pedologice și Agrochimice (OSPA) Timiș, a întrat în greva foamei, luni, 11 martie, în fața Primăriei Dumbrăvița, din județul Timiș.

Motivul? Prisecaru acuza Primăria și Comisia de urbanism din Consiliul Local, că nu vor să îi elibereze avizul ca să poată să își construiască o casă.

“Am un teren unde vreau să îmi ridic o casă și de patru ani de zile sunt purtat pe drumuri. M-au pus să fac și studiu de oportunitate și tot m-au respins. Am făcut cinci certificate de urbanism, am plătit taxe de urgență peste 600 lei.

Am făcut studiu de oportunitate și am lăsat liberă o suprafață mare, pe care le-am spun că o să le-o donez, dar să-mi dea voie să construiesc o casa. Când am depus documentele, iar m-au respins. E bătaie de joc”, a spus Gigel Prisecaru.

Alina Sperlea, consilier local în cadrul comisiei de urbanism, a spus că omul a venit la comisie și l-au pus să facă tot ce trebuie și tot nu primește avizul.

“Am spus că normal ar fi să negociem și cu el așa cum s-a negociat și cu marii dezvoltatori. I-am lăsat să facă blocuri în schimbul donării unei suprafețe de teren verzi. Să îl lăsăm și pe el să își facă o casă. El nu dorește bloc. Adică pentru unii se poate și pentru alții nu. Pentru unii mumă, și pentru alții ciumă? A dat o căruță de bani pe teren. Nu poți să-ți bați joc de el. A făcut dezmembrare și a spus că ne donează suprafața de teren, ca să vină apoi a doua, a treia, a patra, a șaptea ședință a comisiei degeaba, că deja mi-e rușine când îl văd mereu”, ne-a declarat Sperlea.

Ce vrea Gigi Prisecaru?

“Voi face greva foame, până mi se aprobă. Voi sta aici, zi și noapte, în fața primăriei. Vreau să se rezolve situația terenului și să îmi dea certificat de urbanism. Trebuie să se definitiveze cât e spațiu verde, cât e zona de agrement și restul să rămână locuire. Asta vreau. Nu vreau altceva. Am 140 de metri de la drum până la canal. Am zis că las 25 – 35 m, numai să se rezolve”, a spus Prisecaru.

Ce spune Primăria Dumbrăvița?

Primarul Horia Bugarin spune că localitatea a avut un PUG în 2002 care nu prevedea această zonă de care se vorbește acuma și nici locul domnului Prisecaru.

”S-a făcut un PUZ director în 2004, când s-a urbanizat o mare parte din Dumbrăvița, iar pe zona respectivă era zonă de spațiu verde, agrement și sport, cu plantații de protecție. Așa era prevăzută zona respectivă.

În 2007 s-a făcut un PUZ exact pe terenul respectiv, care prevede totul din PUZ-ul director din 2004. Domnul Prisecaru și încă un domn au cumpărat terenuri acolo deși era zona restrictivă în ceea ce privește construcțiile. Au cerut să se facă schimbare de PUZ, dar în PUG-ul actual sunt reluate prevederile PUZ-ului director din 2004, respectiv ale PUG-ului în vigoare din 2007.

Comisia de urbanism din Consiliul Local a confirmat, și noi, ca administrație, am spus: există un PUZ, este o strategie a ceea ce dorește comună. În concluzie, nu vrem să se ridice acolo construcții. Domnul are de atâția ani terenul respectiv și trebuia să acționeze în instanță să obțină ceea ce dorea, dar a recurs la această formă de protest extremă”, ne-a declarat primarul Horia Bugarin.

