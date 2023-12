Haite de lupi, surprinse în apropierea unui oraș din Timiș

Mai multe haite de lupi au fost observate in ultimele saptamani, in zona Lugojului.

Prezenta mamiferelor a fost semnalata pe fondurile de vanatoare Bara, Tapia si Balint. Lupul este protejat de lege, astfel ca vanatorii sustin ca nu se poate interveni in forta impotriva acestora. Chiar daca lupii sunt prezenti in zona, primariile nu au raportat deocamdata atacuri in gospodarii, sau la fermele din zona.

Directorul AJVPS Timis, Cornel Lera, a declarat pentru Lugoj Info.ro ca prezenta lupilor se datoreaza in mare parte faptului ca in zona Lipova – Valea Muresului temperaturile au scazut si a cazut zapada, astfel ca animalele cauta zone mai bune pentru a-si procura hrana si ajung in zona de campie. Lera sustine, la randul lui, ca animalele pot fi alungate doar prin zgomote si focuri de avertisment. In urma cu cativa ani, lupii au atacat oi in mai multe ferme din zona.

