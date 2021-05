Cu binecuvântarea ÎPSS Ioan, mitropolitul Banatului, în data de 25 mai, începând cu ora 09:30, va avea loc simpozionul internațional cu tema „Libertatea de exprimare și de credință – dileme și esențe ale statului de drept”.

Evenimentul este organizat în contextul campaniei de promovare a candidaturii României la Consiliul Drepturilor Omului al ONU pentru perioada 2023-2025, sub coordonarea Ministerului Afacerilor Externe și sub patronajul Ministerului Educației Naționale, al Universității de Vest din Timișoara, cu sprijinul Arhiepiscopiei Timișoarei și FoRB (Freedom of Religion or Believ) România.

Tematica propusă vizează modul în care sunt respectate în diferite țări, inclusiv în România, drepturile și libertățile fundamentale ale omului, în special libertatea religioasă, precum și principiul egalității și cel al non-discriminării. Toate aceste valori democratice sunt încorporate în Declarația Universală a Drepturilor Omului și aprofundate în Pactul internațional pentru drepturile civile și politice, în documentele de bază ale dreptului internaţional, în Convenţia Europeană a Drepturilor Omului, precum şi în dreptul naţional al statelor democratice care consacră o serie de drepturi politice și libertăți civile.

România, ca urmare a angajamentelor asumate în calitatea sa de stat parte la instrumente juridice internaţionale în această materie, s-a situat întotdeauna în rândul statelor care au promovat aceste principii în toate deciziile și acțiunile forurilor ONU pentru drepturile omului.

Printre participanții la acest simpozion se numără specialiști în domeniu și personalități direct implicate în dezbaterile naționale și internaționale pe tema drepturilor omului.

Simpozionul se va desfășura online, marți 25.05.2021, cu începere de la ora 09.30. Informațiile pentru conectare se pot obține trimițând o solicitare în acest sens, la adresa: cosminpanturu@gmail.com, respectiv cosmin.panturu@e-uvt.ro.

