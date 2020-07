“Mi-e rușine, îmi pare rău!” Un maghiar care a ajutat o româncă, pe autostradă în Ungaria, a primit 50 de euro și vrea să îi dea înapoi

Un maghiar a ajutat o româncă, pe autostradă în Ungaria, a primit 50 de euro și vrea să îi dea înapoi: “Mi-e rușine, îmi pare rău!”. Mesajul bărbatului născut în România, la Oradea, a devenit viral pe Facebook.

Un maghiar născut la Oradea, dar care trăiește în Ungaria, caută o româncă pe care a ajutat-o pe autostradă și de la care a primit 50 de euro, drept mulțumire. Tânărul vrea să îi dea înapoi banii femeii și spune că îi e rușine că i-a luat. El a povestit totul pe Facebook, unde a postat într-un grup al românilor din Germania.

Mark Simut a povestit că miercuri de dimineață devreme, la ora 5.30, a văzut o mașină oprită pe M1, în Ungaria, spre Germania, iar lângă mașină o doamnă plângea cu telefonul în mână. Un copil mic, sub 3 ani crede Mark, era în mașină. Femeia, o româncă, călătorea singură cu micuțul.

Mark a ajutat-o și a primit de la ea 50 de euro. I-a luat, dar după 5 ore a scris pe Facebook că îi e rușine că a primit banii și ar vrea să-i dea femeii înapoi. Mesajul lui, scris în română, dar cu multe greșeli, explicabile, a fost distribuit de mai mulți membri ai grupului și zeci de comentarii îl însoțesc.

“Buna ziua! Astazi dimineata mergeam normal la lucru in Ungaria si la ora 5.30 , la autostrada M1 din Ungaria spre Germania, aproximativ 20 km inainte de Győr , pe banda de interior era oprit un Ford C-MAX alba (nu cel din poza) cu nr de “MA-MO 2 . . 0” (Mannheim ?) . Avea pana la roata de dreapta fata, nu avea cauciuc pe genti de loc!!!

Doamna statea langa masina cu telefon in mana si plangea nimen nu a oprit sa ajute sau se intreaba ce sa intamplat (in afara de un domn si eu) . Dupa ce am coborat di masina am vazut si un copil de aprx. 2,5 ani in spate. Am intrebat (romaneste, ca sunt din Oradea doar ca stau in Ungaria, am fost 99% sigur ca e din Romania proprietarul masinii) ce sa intamplat? Spunea ca inceput se trepideaza volanul si a pierdut controlul la masina, a tras volanul pe stanga si a oprit.

Am vazut si urma de apa sub masina….am crezut ca antigel ( nu …era apa de la clima) … domnul respectiv inaintea mea -cu 2-3 minuta a oprit si a sunat la 112 sa cere depanare, a incercat sa vorbeasca -cu doamna….doar nu a reusit….doar cateva cuvinte…. La doamna a fost frica de la depanare ca ei singura cu copil si o-se taxeaza bine-bine !( nici nu ma mir). Am spus ca va ajut cat pot…. am urcat in masina si am condus la partea dreapta , la banda de oprire….

Am verificat masina (sunt mechanic) ….nu ám gasit probleme… nimica.. .motorul mergea bine.. .antigel nu curgea.. .doar cauciucul lipsea… am cautat dupa roata de rezerva, si am gasit cu ceie…. doar fara “cricet” , bine ca am avut eu.. .am schimbat roata, am facut cateva metri -cu masina…. totul iera ok ! Am tras atentie la domna la viteza maxima 80-100 km la ora! Si daca are posibilitate se cumpere cauciuc!

Am primit 50 euro de la domna (nu am cerut) nu stiu de ce am luato…. daca gesesc cumva aici si im da un cont trimit inapoi, mi – rusine pentru ajutor de bun simti, sa iau bani ,im pare rau! Daca cinava recunaste doamna sau familia sau masina va rog sa ne contacteaza pe mine in privat!

Am scris doar se stie si familia domnei ce sa intamplat, si vreau sa stiu si eu ca a-ajuns domna cu bine a casa? Am uitat sa dau/se cer un numar de contact… multumesc daca cititi si dati mai de parte. Va cer scuza pentru greseli care am scris!”, e postarea lui Mark.

