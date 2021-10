Summer Camp 2021, la final sau  o vară fascinantă la Liebling 

Grupul de inițiativă „Pro Liebling” a încheiat cu succes activitățile pe care și le-a propus în cadrul proiectului SUMMER CAMP LIEBLING – 2021.

Prof. Irina Goanță a explicat că prin diverse activități tehnico-științifice, istorice, ecologice, cultural-artistice și sportive, copiii, tinerii și părinții lor au conlucrat pasionant pentru a evidenția frumusețile meleagurilor natale și pentru a pune în valoare patrimoniul istoric și cultural din Liebling.

Pe tot parcursul proiectului, s-a constatat dorința participanților de a învăța să utilizeze calculatorul și platformele uzuale, de a asimila noțiuni minimale de fizică și inginerie aplicată, proiectare 3D, imprimare 3D, folosire CNC. Această deschidere spre nou a fost îmbinată cu incursiuni în istoria Lieblingului, prioritar cea legată de perioada daco-romană și cea locuită de germani, dar și cu elemente de educație ecologică privind păstrarea și dezvoltarea mediului, și chiar dezvoltarea spiritului antreprenorial.

„A fost o vară fascinantă!”, susțin elevii Școlii Gimnaziale din Liebling. Andreea Groza: „ Am învățat multe lucruri noi în domeniul IT care ne vor ajuta să învățăm în pandemie, școala on-line fiind o alternativă la învățarea obișnuită.” Adelina Cristina Zegrean : „Am participat la tabăra Științescu. Am făcut drumeții în pădurea Gai, din Cerna, arheologul Cristian Floca ne-a vorbit despre valul roman, am văzut locurile unde crește laleaua pestriță și pădurea de paulownia. Cu imprimanta 3D am realizat coliere. A fost fascinant!”

Bianca Zahariciuc : „Mi-a plăcut în tabără să experimentez lucruri noi, am descoperit oameni noi. Am vizitat locuri noi, am descoperit laleaua pestriță, paulownia, am printat flori și am petrecut timp cu oameni noi. A fost extraordinar! Mulțumim Fondului Științescu!

Evident, viața nouă din satul românesc solicită dezvoltarea unor abilități de folosire a calculatorului, programe de proiectare pe calculator, folosirea imprimantei 3D, CNC, educație ecologică, pictură, fotografie clasică și fotografie cu drona, folosirea ARDUINO, simulatorul de condus mașina și avionul, toate acestea fiind domenii de inițiere incluse în proiectul SUMMER CAMP LIEBLING, tabără cu program de aplicații practice, coerente, implementate în etape, pe perioada vacanței de vara, 2021, la Liebling. Prin astfel de proiecte, educația în mediul rural devine una de calitate, cu aplicabilitate practică, de succes, recunoscută.

“Putem afirma că Lieblingul a pătruns în „lumea lui Științescu”, un program care finanțează proiecte educaționale ce au menirea să facă știința mai atractivă pentru copii. Conducătorul proiectului, drd. ing. Mihai Petru Mărghitaș, prof. Nicoleta Mărghitaș și ceilalți membri ai echipei de proiect au reușit să dezvolte la copii curiozitatea științifică, prin experiment și joc, să pună întrebări, să gândească și să lucreze în echipă. Mulțumim Fondului „Științescu” din Timișoara!”, susține prof. Irina Goanță.

Revista „Bună – dimineaţa”, organul de presă al Asociației „Pro Liebling”, a oglindit, într-un număr special, activitățile desfășurate pe tot parcursul proiectului.

“Cu gândul la crearea unei legături între generații și a unui model de bună practică, Grupul de inițiativă „Pro Liebling’’ vrea să transmită mai departe experiența dobândită, adoptând moto-ul de succes: Omul sfințește locul, dar nu uitați: Veșnicia s-a născut la sat!”, încheie prof. Irina Goanță.

