Transportul în comun ar putea deveni complet gratuit la Șag. Se analizează și traseele și frecvența curselor

Primarul comunie Șag, Flavius Alin Roșu (PSD), anunță că la nivelul consiliului local se fac analize pe transportul în comun. În funcție de rezultate, s-ar putea schimba traseele sau măcar frecvența curselor. Nu în ultimul rând, primarul vorbește și despre posibilitate subvenționării totale a transportului public, pentru toți locuitorii comunei. Toate acestea depind de rezultatele analizelor financiare și de discuțiile cu Societatea Metropolitană de Transport Timișoara (SMTT).

Veștile au fost date de primar pe Facebook:

„Așa cum vă spuneam, transportul public din Șag este subvenționat de la bugetul local. În acest sens, facem periodic analize financiare cost/ beneficiu pentru a găsi un echilibru între contribuția bugetară, încărcarea cu călători și numărul de curse efectuate. Am luat permanent în considerare solicitările cetățenilor, legate de ritmicitatea curselor sau de lungimea traseelor. Ieri am discutat și cu directorul SMTT despre posibilitatea/modalitatea de distribuire/ vânzare a abonamentelor, in cadrul UAT Șag.

In urma discuțiilor din ședința de Plen de astăzi (vineri, 16 septembrie – n.r.) din cadrul Consiliului Local, s-a stabilit, de comun acord cu toți consilierii ca, până la 1 octombrie 2022, să se monitorizeze traseele în forma actuala, urmând ca după această data, în funcție de rezultate, traseele nerentabile să fie scoase. În plus sa se suplimenteze traseele in zona Mănăstirii.

De asemenea am propus, ca primar, să analizam din punct de vedere juridic posibilitatea introducerii subvenționării totale, respectiv gratuitatea transportului pentru cetățenii Șagului”.

