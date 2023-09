Trei ani și jumătate de închisoare cu executate pentru un consilier de vânzări al dealerului Autoglobus 2000 Timișoara. 11 clienți au fost înșelați cu aproape un milion de lei

Un consilier de vanzari de la SC Autoglobus 2000 SRL Timisoara, dealer autorizat pentru Opel, Citroen si Iveco, a fost condamnat la 3 ani si sase luni de inchisoare cu executare pentru inselaciune si fals in inscrisuri sub semnatura privata, precum si despagubirea mai multor clienti care au achitat autoturisme in avans cu aproape 900.000 de lei.

Dragan Sorin Sebastian, din Jimbolia, a fost trimis in judecata de Parchetul de pe langa Judecatoria Timisoara, in 31.01.2023, sub masura preventiva a controlului judiciar, fiind acuzat ca, in calitate de consilier vanzari, a incasat contravaloarea autoturismelor comandate de clienti in contul personal, insusindu-si astfel, peste 1 milion de lei. Bani pe care, in marea majoritate, i-a jucat si pierdut la pariuri sportive, scrie impactpress.ro.

Potrivit rechizitoriului 6711/P/2022, in perioada 22.11.2021 – 29.07.2022, Dragan Sorin Sebastian „i-a indus in eroare prin mijloace frauduloase, castigand increderea clientilor prin functia detinuta si prin incheierea de contracte in numele societatii, urmate de emiterea de facturi proforme falsificate prin inserarea contului personal in locul contului societatii in cuprinsul acestora, respectiv prin comunicarea contului personal pentru plata in locul contului societatii”.

Astfel, i-a determinat pe clientii sacietatii sa-i achite in contul personal importante sume de bani, precum Lupu Alexandru (200 de euro, 2000 de lei, dupa care suma de 64.438 lei), Rus Daiana Ancuta (67.212 lei si 5.000 de lei), Muntean Alida Ramona (91.035 lei), Ternauciuc Andrei (2.500 lei, pentru achizitia unui voucher, si 118.692 lei), Stanca Dariana Elena (78.000 de lei), Antalag Sorin Remus (15.000 de lei si 15.000 lei si 124.447 lei), Crisan Gheorghe (10.000 de lei si 10.000 lei si 73.450 lei), Voda Hortenzia Diana (80.082 lei si 2.500 de lei), Doru Silviu Alexandru (127.295 de lei), MIETAuto Mayer SRL (126.014 lei), Popescu Ioan (118.647 lei).

Agentul de vanzari le-a prezentat clientilor „ca adevarat faptul ca sumele vor fi achitate către S.C. AUTOGLOBUS 2000 S.R.L. pentru achizitionarea de autoturisme noi, conform contractelor de vanzare-cumparare incheiate cu societatea, in scopul obtinerii unui folos patrimonial injust in cuantum total de aproximativ 1.106.312 lei si 2.000 euro, corelativ cu pricinuirea unei pagube in dauna celor 11 persoane vatamate in cuantum total de 1.106.312 lei și 2.000 euro”.

Judecatoria Timisoara a decis, prin Hotarare 2474/2023 din 06.09.2023, condamnarea la inchisoare a agentului de vanzari si despagubirea clinetilor care s-au constituit parti civile, in solidar cu SC Autoglobus 2000 SRL Timisoara, chiar daca administratorul societatii, Liviu Berculescu, a incercat sa convinga anchetatorii ca raspunderea pentru inselarea clientilor ii apartine in exclusivitate lui Dragan Sorin Sebastian.

“Autoglobus este direct responsabila de inselarea persoanelor vatamate! La intalnirile avute pentru recuperarea prejudiciului am fost umiliti si batjocoriti de seful Autoglobus, Berculescu, care ne-a amenintat ca daca nu mai platim inca o data autoturismele, vom pierde si sumele platite deja, o aberatie, fireste. Ma bucur ca justitia i-a tras o palmă peste bot… Asteptam sa ne livreze, ori autoturismul, ori sa ne dea banii inapoi”, ne-a transmis avocatul Florin Kovacs, aparatorul unuia dintre clientii care au achitat integral contravaloarea unui autoturism si nu l-am mai primit.

Hotararea Judecatoriei Timisoara nu este definitiva, ci poate fi atacata cu apel in 10 zile de la comunicare.

