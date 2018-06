Turneului Internațional Stradivarius 2018 ajunge la Timișoara

Sâmbătă, 2 iunie, de la ora 19.00, sala Capitol va găzdui concertul susţinut de Alexandru Tomescu, în cadrul Turneului Internațional Stradivarius 2018- Balada – un secol de muzică.

Repertoriul propus publicului în acest an este un regal muzical, de 70 minute, care cuprinde piese unice și valoroase din creațiile lui Mihail Jora – Mica suita, Dinu Lipatti – Tema cu variatiuni din Sonatina op.1, George Enescu – Legenda, George Enescu – Aubade, George Enescu – Hora Unirii, Nottara – Siciliana, Mircea Chiriac – Serenada, Dumitru Capoianu – Habanera, Tiberiu Olah – Sonatina, Ciprian Porumbescu – Balada cu cor, aranjament Maestrul Grigore Cudalbu.

„Ca in fiecare an, astept cu mare bucurie si nerabdare reîntâlnirea cu publicul iubitor de muzică și de frumos, la concertele Turneului Stradivarius! Anul acesta vom sarbatori cu totii Centenarul, așa că muzica românească este mai aproape de inima noastră ca oricând. Voi cânta, împreună cu pianista Angela Drăghicescu, lucrări spectaculoase semnate de Lipatti, Jora, Enescu si alții, iar momentul surpriză al serii va fi întâlnirea, în fiecare oraș, cu coruri din rețeaua națională Cantus Mundi – pentru a cânta împreună celebra Baladă de Ciprian Porumbescu. Este piesa pe care am îndrăgit-o încă din copilarie. Am visat mulți ani la această întâlnire magică – a sunetului viorii cu puritatea vocilor de copii – mă bucur că acum o pot împărtăși românilor și lumii întregi!”, a spus Alexandru Tomescu.

