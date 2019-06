Zeci de copii şi părinţi, abandonaţi în ploaie la Grădina Zoologică. Directorul și-a dat demisia

Zeci de copii de clasa 0 şi părinţi au fost abandonaţi în ploaie, timp de o oră, seara trecută, la Grădina Zoologică din Reşiţa.

Cei 30 de copii şi cei 60 de părinţi participau la serbarea de sfârşit de an pe care au organizat-o la Grădina Zoologică din Reşiţa.

La un moment, o furtună puternică a început, iar oamenii şi copii au încercat să se adăpostească.

Din nefericire, singura clădire în care se putea adăposti de ploaie era închisă, iar angajaţii grădinii zoologice nu au reuşit să găsească cheia.

Drept urmare, copiii şi părinţii s-au băgat sub copaci pentru a se feri de ploaie.

Totul a ieşit la iveală, după ce tatăl unui copil a povestit pe Facebook cum au fost abandonaţi în ploaie.

În urma acestui incident, directorul grădinii zoologice şi-a dat demisia.

“Ceea ce trebuia sa fie prima serbare organizată, la grădina zoologică (contra cost), cu ocazia absolvirii clasei 0 de către niște copii minunați s-a transformat într-un coșmar in foarte scurt timp. 30 de copii cu părinți și învățătoare. A început furtuna. Cu ploaie, vânt și grindină. Pana aici, nimic spectaculos veti spune. Natura, nu-i asa, cu care nu te poti pune niciodată. Corect. Numai că, aceasta mulțime de oameni a încercat să se adăpostească în sala de conferinte a grădinii zoologice. Era cea mai apropiată locație. Dar, ce sa vezi, stupoare, șoc și groază. Cheia este doar la șeful. Ne pare rau. O mulțime de oameni, vreo 60-70, au inceput sa se imbulzeasca spre intrarea în clădirea menționată sa protejam copii, alții au rămas în ploaie, alții sub pomi. Nu vorbim de câteva minute. Vorbim nu de 10, nu de 15, nu de 20 de minute. Vorbim de aproape o oră și jumătate în care am incercat sa ne încălzim copiii cu corpurile, prin grindină si ploaie, la usa unei clădiri pe care nimeni nu dorea sa ne-o deschidă. Timp de o oră și jumătate s-au dat zeci de telefoane. Raspunsul acelasi. Ne pare rau, cheia este la șeful sau cel mai tare, va rugam daca aveti relatii sus de tot sa sunați dumneavoastra si o primiti mai repede”, a scris Rares Gantolea pe Facebook.

Primăria Reșița a luat act de demisia directorului Gabriel Stănucă și își cere scuze pentru incident.

”Primăria Municipiului Reșița își exprimă regretul față de situația creată în data de 12 iunie 2019 la Grădina Zoologică prof. „Ioan Crișan“, cu ocazia desfășurării festivității de sfârșit de an școlar a clasei pregătitoare din cadrul Colegiului Național „Traian Lalescu“. Totodată municipalitatea își cere scuze public copiilor, părinților și tuturor celor care au luat parte la eveniment și ia act de demisia domnului Gabriel Stănucă, șef-serviciu în cadrul Serviciului pentru Administrarea Grădinii Zoologice prof. „Ioan Crișan“. Sperăm ca acest incident nefericit să nu umbrească activitatea și eforturile Primăriei Reșița în administrarea Grădinii Zoologice prof. Ioan Crișan”, se precizează într-un comunicat al instituției.

