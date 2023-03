Fritz, reacție la dosarul DNA în care Robu este suspect: „Niciunul dintre suspecți nu mai lucrează în Primăria Timișoara”

Vineri, 10 martie, primarul Dominic Fritz a ținut să comenteze informațiile care îl privesc pe predecesorul său Nicolae Robu. Anume, că acesta din urmă apare ca suspect într-un dosar instrumentat de DNA Timișoara, motiv pentru care vineri dimineață a fost chemat la declarații. Este vorba despre o problemă de urbanism, cu un imobil „transformat” din senin din unul cu două apartamente în unul cu opt. Semnătura lui Robu apare, împreună cu cele ale unor subalterni, pe documente.

„Un scurt comentariu la ce am citit în presă în privința dosarului nou de la DNA: unu la mână, DNA a publicat recent că sunt urmăriți penal pentru niște probleme de urbanism atât fostul primar Robu, cât și trei foști angajați ai primăriei. În ceea ce îl privește pe domnul Robu, nu vreau să comentez, nu știu dacă este sau nu este corupt, este treaba lui să își dovedească inocența. Ce pot să spun însă este că niciunul dintre suspecți nu mai lucrează în Primăria Timișoara. Unii dintre acei oameni ale căror posturi le-am desființat și care ne-au dat în judecată, acum sunt vizați de dosare de corupție. Concluziile le puteți trage singuri”, a declarat actualul primar al Timișoarei.

În aceeași ordine de idei, Fritz a ținut să spună și de „lupta anticorupție” pe care ar fi dus-o încă de la începutul mandatului. Acesta a amintit și de alte dosare penale care au vizat departamentele de resurse umane și patrimoniu. Cel mai probabil, acesta s-a referit la dosarele de care sunt vizați Rodica Aurelian și Florin Răvășilă.

Revenind la noul dosar al DNA, Robu scria tot vineri pe pagina sa de Facebook: „Nu am dat nicio declarație, voi studia mai întâi dosarul cu pricina. În orice caz, consider ca ceva normal cercetarea în circumstanțele date, în vederea elucidărilor ce se impun. Nu-mi fac nicio grijă în ce mă privește, pentru că eu, personal, n-am comis nici pe această speță și nici pe altele nicio ilegalitate! Am fost permanent ultracorect și ultracinstit! Ca Primar, am semnat zilnic o mulțime de documente, printre care și un număr important de autorizații de construcție. Niciodată în cei 8 ani, nu am făcut-o fără a avea în prealabil toate semnăturile aparatului de specialitate cerute de lege și de procedurile interne, drept garanție de legalitate și de conformitate sub toate aspectele. De altfel, fără aceste semnături, documentele nici nu ajungeau la mine la semnat, regula în acest sens la cabinetul meu fiind foarte strictă”.

Iată ce au transmis, însă, tot vineri, reprezentanții DNA Timișoara:

„Ca răspuns la solicitările formulate de reprezentanți ai mass media, Biroul de Informare și Relații Publice este abilitat să transmită următoarele:

Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul Teritorial Timișoara au dispus efectuarea urmăririi penale față de suspecții:

ROBU NICOLAE, la data faptei primar al municipiului Timișoara,

CIURARIU EMILIAN-SORIN, la data faptei arhitect – șef al municipiului Timișoara,

BORCSI GABRIELA-VIOLETA, la data faptei șef serviciu în cadrul Direcției Generale de Urbanism și Dezvoltare Urbană,

CROITORU LUCREȚIA, la data faptei consilier în cadrul Direcției Generale de Urbanism și Dezvoltare Urbană,

pentru săvârșirea infracțiunii de abuz în serviciu, dacă funcționarul public a obținut pentru sine ori pentru altul un folos necuvenit.

În ordonanța procurorilor se arată că, în cauză există aspecte din care rezultă suspiciunea rezonabilă ce conturează următoarea stare de fapt:

În cursul anului 2018, cu încălcarea prevederilor legale, suspecții Robu Nicolae, Ciurariu Emilian-Sorin, Borcsi Gabriela-Violeta și Croitoru Lucreția, în calitățile menționate mai sus, împreună cu alți funcționari din cadrul primăriei municipiului Timișoara, ar fi emis o autorizație de construire a unui imobil cu nerespectarea condițiilor stipulate în certificatul de urbanism.

Prin emiterea acelei autorizații ar fi fost creat un prejudiciu persoanelor vătămate din dosar, concomitent cu obținerea unui folos necuvenit beneficiarilor imobilului vizat de autorizația de construire.

Suspecților Robu Nicolae, Ciurariu Emilian-Sorin, Croitoru Lucreția și Borcsi Gabriela-Violeta li s-a adus la cunoștință calitatea procesuală în conformitate cu prevederile art. 307 Cod de procedură penală.

În cauză se desfășoară acte de urmărire penală și față de alte persoane.

Facem precizarea că efectuarea urmăririi penale este o etapă a procesului penal reglementată de Codul de procedură penală, activitate care nu poate, în nicio situație, să înfrângă principiul prezumției de nevinovăție.

Menționăm că prezentul comunicat a fost întocmit în conformitate cu art. 28 alin. 4 din Ghidul de bune practici privind relația sistemului judiciar cu mass media, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 197/2019”.

Comentarii

comentarii