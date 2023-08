Galactic Tick Festival Timișoara: 4 zile cu 12 super-evenimente!

Galactic Tick Festival Timișoara este un proiect cultural care își propune creșterea nivelului de conștientizare și educație în cadrul comunității locale, prin sărbătorirea mișcării sistemului nostru solar în jurul centrului Căii Lactee.

Galactic Tick Festival se aliniază unei mișcări internaționale prin intermediul unor evenimente culturale dedicate unei zi, în care celebrăm locul nostru în univers, știința, arta și umanitatea.

Festivalul este organizat în jurul conceptului de Galactic Tick Day, o nouă sărbătoare globală prin care celebrăm odată la 633,7 zile mișcarea sistemului nostru solar în Calea Lactee (o centi-arc secundă din anul galactic). Anul acesta tick-ul galactic a fost stabilit în 9 septembrie.

Proiectul propune patru zile de festival, în perioada 4-8-9-10 septembrie, în care se vor desfășura 12 evenimente culturale cu un public țintă, format preponderent din copii și tineri (expoziții de pictură și artă sacră, activități de tip flashmob, face-paint, teatru senzorial, ateliere de povești, paradă de modă pentru copii, dansuri, ateliere de modelaj în zahăr, ateliere de prim-ajutor, concert de muzică electronică).

Galactic Tick Festival face parte din Programul Cultural Național Timișoara – Capitală Europeană a Culturii în anul 2023 și este finanțat prin Programul LOB2023+ derulat de CECART, cu sume alocate de la Bugetul de Stat, prin bugetul Ministerului Culturii.

Program

VIA LACTEA

Luni 4 septembrie

Ora 17:00

Vernisajul expoziției ”Ritual” de Maria Hadiji și Emil Sfera

În deschidere prof. dr. Gabriel Kelemen, dans performativ Sufi cu Mahmoud Elseidi și recital harpă cu Orsolya Laszlo

Orar de vizitare: 4–10 septembrie 2023, Luni–Sâmbătă, orele 12:00–20:00

Locație: Centrul De Proiecte – parter, Str. Vasile Alecsandri nr.1, Timișoara

GALACTIC HALO

Joi 7 septembrie

Ora 18:30

Vernisajul expoziției “Corpuri Radiacvantice by LUN” de Manuela Marchiș Blînda și Cezar Blînda

Orar de vizitare: 7-14 septembrie 2023, Luni-Duminică, orele 14:00- 20:00

Galeria Brătianu, Str. Lucian Blaga, nr.8, Timișoara

VIRGO SUPERCLUSTER

Vineri 8 septembrie

Ora 18:00

Flashmob Dans Galactic cu trupa Chic Dance, coordonată de prof. Adela Scorobete

Locație: Piața Unirii

Ora 21:00

Space Kids parade, dans performativ Tanoura cu Mahmoud Elseidi

Locație: Piața Victoriei – Str. Alba Iulia – Piața Libertății – Piața Unirii

GALACTIC TICK DAY

Sâmbătă 9 septembrie

Ora 17:00

Ateliere de modelaj în zahăr, dans spațial, dans performativ sufi, galactic facepaintings, ateliere de povești despre pământ și spațiu, demonstrații de prim ajutor, caligrafie coreeană

Locație: Piața Libertății

⫸ Ora 19:00

Thy Veils – Galactic Tick Day – Live Special

Locație: On.Set Studio, Str. Gheorghe Pop de Băsești, nr.29

SAGITTARIUS A*

Duminică 10 septembrie

Orele 13:00 – 18:00

Ateliere de teatru senzorial, prim ajutor, galactic facepainting, caligrafie coreeană

Locație: Piața Libertății

Ora 17:00

Space Kids Parade by Elena Mazăre & Manuela Marchiș

Locație: Piața Libertății

Ora 19:00

Vernisajul expoziției de artă sacră ”Luminarii”

Program de vizitare 10-15 septembrie, Luni-Vineri, orele 10:00-18:00

Locație: Bastionul Maria Theresia, Str. Hector.

Prin Galactic Tick Festival vă invităm să vă alăturați nouă în a sărbători un eveniment cosmic extraordinar: Ziua Galactică!

Ce este Ziua Galactică, vă întrebați? Ei bine, este o zi de conștientizare și educație prin care sărbătorim mișcarea Sistemului Solar în jurul centrului galaxiei Calea Lactee.

Știți că Pământul se rotește în jurul Soarelui o dată pe an, nu-i așa? Dar știți că Soarele se rotește și el în jurul centrului galactic o dată la aproximativ 225 de milioane de ani?

Acesta este un an galactic, și este o unitate de timp foarte mare, pe care nu o putem percepe ușor.

De aceea, a fost inventată o unitate mai mică, numită o bifa galactică, care este egală cu o centi-arcsecundă dintr-un an galactic.

O bifă galactică se întâmplă la fiecare 633.7 zile sau 1.7361 ani. Aceasta este Ziua Galactică: ziua în care marcăm o bifă galactică! – explica organizatorii.

De ce să sărbătorim Ziua Galactică?

Pentru că este o ocazie de a ne recunoaște locul în univers și de a ne bucura de frumusețea și misterul acestuia. Pentru că este o ocazie de a ne conecta cu ceilalți oameni care împărtășesc aceeași călătorie cosmică.

Pentru că este o ocazie de a ne educa și de a ne inspira din știința și arta care explorează spațiul cosmic. Pentru că este o ocazie de a ne contempla existența și de a ne gândi cum să facem lumea mai bună pentru noi și pentru generațiile viitoare – arată organizatorii.

Cum să sărbătorim Ziua Galactică?

Există multe moduri de a face asta. Puteți împărtăși această zi cu prietenii și fanii pe rețelele sociale sau în persoană. Puteți scrie un blog sau un articol de știri pentru a crea un interes în jurul conștientizării științifice.

Puteți vorbi despre Ziua Galactică ca un punct de discuție interesant când ieșiți cu prietenii sau la o întâlnire. Puteți contempla cum să faceți această călătorie extraordinară puțin mai frumoasă.

Puteți crea propria modalitate unică de a purta torța Zilei Galactice. Puteți compune o melodie, un poem, o poveste sau o pictură inspirate de acest eveniment.

Puteți face un experiment științific, o observație astronomică sau o simulare computerizată legate de mișcarea Sistemului Solar.

Ziua Galactică este o sărbătoare pentru toți cei care iubesc spațiul și viața. Este o sărbătoare care ne unește și ne încurajează să fim mai curioși, mai creativi și mai responsabili. Este o sărbătoare care ne amintește că suntem parte dintr-un univers minunat și că avem puterea de a-l explora și de a-l îmbunătăți.

Suntem călători în spațiu. Nu doar pe Pământ, ci și în jurul Soarelui, și în jurul centrului galactic. Suntem parte dintr-un sistem solar care se rotește cu o viteză de aproximativ 220 de kilometri pe secundă în jurul unui punct masiv și luminos numit Centrul Galactic. Acest punct este situat la o distanță de aproximativ 26.000 de ani-lumină de noi și este locul unde se află o gaură neagră supermasivă care domină gravitațional întreaga noastră galaxie: Calea Lactee.

Calea Lactee este o galaxie spiralată care conține aproximativ 200 de miliarde de stele, dintre care una este Soarele nostru. Calea Lactee face parte dintr-un grup local de galaxii care se numește Grupul Local, care conține aproximativ 50 de galaxii, dintre care una este Andromeda, cea mai apropiată galaxie vecină de noi. Grupul Local face parte dintr-un supergrup de galaxii care se numește Supergrupul Laniakea, care conține aproximativ 100.000 de galaxii, dintre care una este Calea Lactee.

Suntem deci parte dintr-o structură cosmică imensă și complexă, care se întinde pe miliarde de ani-lumină și care se schimbă continuu sub influența forțelor fizice și a evoluției stelare. Suntem martorii și actorii unei povești cosmice fascinante și misterioase, care începe cu Big Bang-ul și se termină cu … cine știe?

Dar cât de conștienți suntem de această poziție și de această poveste? Cât de des ne gândim la locul nostru în univers și la sensul existenței noastre? Cât de mult ne lăsăm inspirați și motivați de frumusețea și complexitatea cosmosului?

Să fim mai conștienți de poziția noastră în galaxie și de rolul nostru în povestea cosmică este un lucru minunat, care ne-ar aduce multe beneficii, atât la nivel individual, cât și la nivel colectiv. Iată câteva dintre ele:

Conștientizarea poziției noastre în galaxie ne-ar ajuta să avem o perspectivă mai largă și mai profundă asupra realității. Ne-ar ajuta să depășim micile noastre probleme cotidiene și să vedem imaginea de ansamblu. Ne-ar ajuta să apreciem mai mult frumusețea naturii și a vieții. Ne-ar ajuta să fim mai curioși, mai creativi și mai deschiși la noi cunoștințe și experiențe.

– Conștientizarea poziției noastre în galaxie ne-ar ajuta să avem o atitudine mai umilă și mai respectuoasă față de univers. Ne-ar ajuta să realizăm cât de mici și insignifianți suntem în comparație cu imensitatea spațiului și a timpului. Ne-ar ajuta să recunoaștem limitele noastre și să nu ne supraestimăm importanța sau puterea. Ne-ar ajuta să fim mai recunoscători pentru ceea ce avem și să nu ne luăm nimic ca fiind garantat.

Conștientizarea poziției noastre în galaxie ne-ar ajuta să avem o responsabilitate mai mare față de planeta noastră și față de ceilalți locuitori ai ei.

Ne-ar ajuta să realizăm cât de unic și de prețios este Pământul, singurul loc cunoscut unde există viață. Ne-ar ajuta să înțelegem că suntem parte dintr-un ecosistem complex și fragil, care trebuie protejat și îngrijit.

Ne-ar ajuta să fim mai solidari și mai empatici cu ceilalți oameni și cu alte forme de viață.

Conștientizarea poziției noastre în galaxie ne-ar ajuta să avem o viziune mai optimistă și mai speranțată asupra viitorului. Ne-ar ajuta să vedem că suntem parte dintr-o aventură cosmică extraordinară, care nu se termină niciodată.

Ne-ar ajuta să visăm la noi posibilități și noi orizonturi. Ne-ar ajuta să ne implicăm în explorarea și cunoașterea spațiului, care ne poate oferi noi resurse și noi oportunități.

Acestea sunt doar câteva dintre beneficiile pe care le putem obține dacă suntem mai conștienți de poziția noastră în galaxie.

Desigur, nu este ușor să ne amintim mereu de acest lucru, mai ales când suntem prinși în rutina zilnică sau în problemele personale. Dar există o zi specială care ne poate ajuta să ne reamintim: Ziua Galactică! – este mesajul organizatorilor.

Comentarii

comentarii