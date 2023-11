Workshop-uri musicale pentru copii și adulți, la Lugoj

În perioada 20-24 noiembrie, Asociația Scena Muzicală organizează 5 workshop-uri pentru pasionații de muzică din Lugoj, prin proiectul Marea Muzică, la Școala Gimnazială de Muzică „Filaret Barbu”. Înscrierile sunt deschise atât pentru copii, cât și pentru adulți, iar participarea este gratuită. Pentru că pasiunea pentru muzică nu are vârstă, lugojenii vor putea participa începând de luni, 20 noiembrie și până vineri, 24 noiembrie, la 5 workshop-uri creative în care vor fi abordate teme distincte, în funcție de interesele participanților, astfel: workshop de percuție cu tema „Jocuri de echipă și comunicare nonverbală cu ajutorul muzicii și a ritmului”, susținut de Sorina Savii, percuționist în cadrul Operei Naționale Române din Timișoara (luni, 20 noiembrie); workshop de improvizație cu tema „Jocul în joacă”, susținut de Ionuț Pîrvulescu, actor al Teatrului Auăleu Timișoara (marți, 21 noiembrie); workshop de canto cu tema „DoReMi pentru toți”, susținut de Ana-Maria Stănoia, soprană a Operei Naționale Române din Timișoara (miercuri, 22 noiembrie); workshop de chitară cu tema „Fascinația chitarei!”, susținut de Ion Dorobanțu, Lector Univ. Dr. al Facultății de Muzică și Teatru din Timișoara (joi, 23 noiembrie); workshop de muzicoterapie cu tema „Community sound”, susținut de Eliana Zah, organizator al concursului „Music for your Soul” în Lugoj (vinery, 24 noiembrie). „Copiii se vor putea bucura de o activitate educativă și interactivă ce le va lărgi orizonturile muzicale, în timp ce adolescenții își vor putea dezvolta cunoștințele și vor putea socializa cu tineri care le împărtășesc pasiunea. Nici părinții nu sunt trecuți cu vederea. Aceștia vor avea ocazia să petreacă timp de calitate alături de cei mici și vor avea șansa de a dezvolta o nouă conexiune emoțională prin explorarea unor interese comune”, transmit organizatorii. Fiecare workshop va fi organizat în 2 grupe: prima grupă de la ora 15:30, iar cea de-a doua de la ora 17:30. Pentru a putea menține un nivel de implicare înalt cu toți participanții, fiecare grupă va conține maximul 20 de persoane. Cei care doresc să participe au posibilitatea de a selecta intervalul de timp dorit și workshop-urile pentru care optează în cadrul următorului formular de înscrieri: https://forms.gle/eUtDC2fn3movo7gs8. De asemenea, pot trimite un email la adresa inscrieri.mareamuzica@gmail.com. Această inițiativă face parte din proiectul Marea Muzică al Asociației Scena Muzicală și este finanțată din bugetul local al Municipiului Lugoj.

